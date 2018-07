'Ronaldo flop? Tutta colpa dei giornalisti'

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel suo intervento a Radio Kiss Kiss, ha voluto chiarire il suo pensiero su Cristiano Ronaldo e sul suo approdo alla Juventus: le sue frasi avevano scatenato una certa polemica.

"Qualcuno ha distorto le mie parole, non ho mai detto che Ronaldo fosse un flop. Ho sottolineato che l’operazione di Ronaldo è stata una grande operazione di Agnelli, ha preso uno che rovescia la simpatia non solo degli juventini ma di tutti quelli che apprezzano Ronaldo. È un calciatore che non è discutibile, sicuramente potrebbe fare un film. Lui e Zlatan Ibrahimovic sarebbero una coppia strepitosa per un film".

"Mi sono solo permesso di domandare se la resa calcistica sarà pari alla resa commerciale. C’è un’età che avanza, anche Ibrahimovic sembrava uno che poteva giocare fino a 40 anni invece ha avuto un incidente ed è andato a giocare in America. I giornalisti devono smetterla di farci litigare, noi italiani stiamo dimostrando di essere nemici del successo. Sembra che tutti dobbiamo essere sfigati, ma di essere tutti di successo".

"Un giornalista che fa il suo lavoro in modo esemplare diventa credibile, uno che invece fa dei titoloni che non rivelano l’essenza di quello che uno dice non è un grande giornalista. Tanto lo sappiamo che i giornali della carta stampata stanno morendo, è bene che questi giornalisti tornino a scuola ed impadronirsi dei nuovi mezzi di comunicazione per non trovarsi senza lavoro" la conclusione sul tema del massimo dirigente del club partenopeo, che ha anche parlato di mercato. "Malcuit è un profilo molto interessante che stiamo seguendo da tempo. Ci sono sei profili che stiamo seguendo. Bisogna studiare i profili bene, la storia familiare, la possibilità di inserimento nel contesto napoletano e negli schemi di Ancelotti. Ci sono profili importantissimi, ma che però poi non si legano con i risultati attesi perché magari uno non si ambienta a Napoli o ha una situazione particolare in famiglia".

SPORTAL.IT | 31-07-2018 14:45