Ronaldo geloso degli acquisti di Inzaghi: fa sciopero e si rifiuta di giocare con l’Al Nassr

Cr7 valuta il forfait con l’Al Nassr per tensioni e proteste col PIF. Intanto Benzema è vicino all’Al Hilal: cosa sta accadendo nel calcio saudita

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Nuove tensioni scuotono il calcio saudita. Secondo il quotidiano portoghese ‘A Bola’, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di non scendere in campo nella sfida di oggi pomeriggio dell’Al Nassr contro l’Al Riyadh. La scelta non sarebbe legata a problemi fisici o personali, ma a un crescente malcontento nei confronti della gestione societaria. Le proteste della stella portoghese con il club sarebbero dovute anche al calciomercato dei rivali dell’Al Hilal di Inzaghi, vicini ad arricchire la già nutrita rosa con l’ingaggio di Benzema.

Malumori con il PIF

Alla base della decisione ci sarebbe l’insoddisfazione del fuoriclasse portoghese per il modo in cui il Public Investment Fund (PIF), proprietario di diversi club sauditi, sta amministrando l’Al Nassr. Ronaldo ritiene che la sua squadra riceva meno attenzioni e investimenti rispetto ad altre rivali, in particolare l’Al Hilal. Il giocatore si aspettava rinforzi importanti per affrontare la parte decisiva della stagione, ma finora è arrivato soltanto il giovane Haydeer Abdulkareem, mentre altri club continuano a rafforzarsi con nomi di primo piano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dirigenza indebolita

A complicare la situazione ci sarebbe anche la recente sospensione dei poteri di due dirigenti portoghesi presenti nella struttura del club, il direttore sportivo Simão Coutinho e l’amministratore delegato José Semedo. Una decisione che avrebbe ulteriormente irritato Ronaldo, privandolo di figure di fiducia all’interno della società.

Il caso Benzema infiamma il mercato

Nel frattempo, un’altra operazione sta attirando l’attenzione del calcio saudita. Karim Benzema è vicino a lasciare l’Al Ittihad dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto. L’attaccante francese sarebbe in trattativa avanzata con l’Al Hilal, attuale capolista del campionato a +3 sull’Al Nassr di CR7.

L’ex Real Madrid, diventato un simbolo del club di Jeddah dentro e fuori dal campo, avrebbe deciso di cambiare aria dopo promesse non mantenute e divergenze con la proprietà. L’ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare a breve.

Clicca qui per le ultime news sulla Saudi League