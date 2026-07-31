Ronaldo, giallo sulle nozze con Georgina: il retroscena degli anelli, la data a sorpresa e l'indizio social

Il fuoriclasse portoghese e la fidanzata sfoggiano due diamanti identici all'anulare durante le vacanze, in patria scrivono che si sposa domani in una tenuta a Sintra

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha forse trovato la soluzione migliore per smaltire la delusione per i Mondiali Cristiano Ronaldo. La stella dell’Al Nassr, uscito presto e senza brillare con il suo Portogallo dalla kermesse in Usa, Messico e Canada per mano della Spagna che poi avrebbe trionfato in finale, si sta godendo lunghe vacanze ma soprattutto starebbe per sposare Georgina Rodriguez. Stando a quanto scrivono in Portogallo le nozze sarebbero imminenti anche se c’è un giallo sulla data.

Un anno fa il fidanzamento di Cr7

Nell’agosto del 2025, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo hanno annunciato il loro fidanzamento. Da allora, sono emerse diverse notizie e speculazioni riguardo alle nozze della coppia. Una delle voci più recenti suggeriva che Ronaldo e Georgina potessero scambiarsi le promesse nuziali già ad agosto. Tuttavia, Kátia Aveiro, sorella di CR7, ha smentito questa voce, dichiarando a TV 7 Dias che “non è stata fissata alcuna data. Quest’anno non indosserò un abito da sposa, né per me né per lui”.

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Giallo sulla data delle nozze

Alcuni indizi però sembrano andare in un’altra direzione. La leggenda del calcio portoghese, 42 anni, e Georgina, 32 anni, madre di tre dei suoi sei figli, sono stati fotografati durante le ferie del giocatore e indossavano entrambi i loro enormi anelli di diamanti scintillanti mentre salivano a bordo di uno yacht a Maiorca, alimentando le voci di un matrimonio nel fine settimana. Georgina sul suo profilo social ha sfoggiato in bella evidenza l’anello. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Ronaldo e la sua compagna si sposeranno sabato.

Un conduttore televisivo ha affermato che la cerimonia si terrà nella tenuta Quinta da Regaleira a Sintra, in Portogallo già domani, ma sembra che la tenuta sia aperta al pubblico questo fine settimana, il che getta dubbi su tale affermazione.Ronaldo aveva precedentemente dichiarato che lui e Georgina avevano intenzione di sposarsi dopo i Mondiali.

La promessa di Ronaldo

L’attaccante prima del torneo aveva dichiarato: “Spero di arrivare al mio matrimonio con il trofeo di campione. Georgina è l’unica donna che ho frequentato con cui ho desiderato di mettere su famiglia. La sposerò perché credo che sia il momento giusto. Non solo perché è la madre dei miei figli, ma perché è la persona che amo di più.” I due si sono conosciuti nel 2016 , quando la modella Georgina lavorava in un negozio Gucci a Madrid. Ronaldo, le ha fatto la proposta lo scorso agosto: “Mi ha chiesto se stessi dicendo la verità. Lei mi ha chiesto: “Sei sincero?” «E io ho detto: “Sì, sono sincero. Ti voglio. Voglio sposarti”. All’inizio non mi ha creduto.”