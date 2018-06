Ronaldo 'graziato', il web esplode

La dura legge del Mondiale non risparmia neppure Cristiano Ronaldo. Reduce dal trionfo in Champions con il Real Madrid, nella notte di Kiev che pure non l’aveva visto protagonista sul piano tecnico, ma solo “a parole”, visto il clamoroso annuncio di un possibile addio ai blancos a fine stagione, il portoghese era partito a razzo in Russia, siglando una tripletta contro la Spagna per poi punire con un colpo di testa anche il Marocco: quattro gol in due partite per promuovere o quasi i suoi agli ottavi, un bottino superiore a quello accumulato nelle due precedenti edizioni dei Mondiali giocate da CR7. Il tutto con in mezzo lo psicodramma dell’eterno rivale Messi, disastroso nelle prime due uscite con l’Argentina e schiacciato dal peso di dover trascinare compagni e nazione verso il titolo. Contro l’Iran però ecco emergere il lato peggiore di Cristiano, protagonista di una prestazione deludente sul piano tecnico e giocata sul filo dei nervi. Sarà stato per colpa dei canti dei tifosi iraniani che gli hanno impedito di riposare bene la notte precedente, o magari di uno di quei momenti di scarsa ispirazione che colpiscono anche i migliori, fatto sta che quanto successo nella notte di Saransk farà a lungo discutere.

La gara di Ronaldo è iniziata in avvio di secondo tempo, con quel rigore abilmente cercato per il contatto con Ezatolahi , ma che il numero 7 si è visto respingere dal portiere Beiranvand ed è proseguita con l’episodio-chiave, quello del tentato pugno assestato a Poulariganji. Era l’80’ quando dopo aver sorvolato l’arbitro paraguayano Caceres è stato richiamato dal Var: lunghi minuti con il fiato sospeso per gli iraniani, ma soprattutto per Cristiano, il ct Santos e il Portogallo tutto, prima che dal taschino del direttore di gara si levasse solo il cartellino giallo. I replay più volte mostrati hanno evidenziato il movimento di Ronaldo, non la portata del gesto, né se davvero sia stato colpito, ma il regolamento punisce la reazione come il tentativo e tanto è bastato per far insorgere il popolo del web, che nell’attesa della decisione e dopo l’ammonizione ha invocato il cartellino rosso che avrebbe compromesso il proseguimento del Mondiale di Ronaldo, che sarà invece regolarmente in campo sabato contro l’Uruguay di Cavani e Suarez. Espulsione che, per doppia ammonizione, sarebbe potuta arrivare anche all’ultimo secondo per un fallo di mano volontario, ma Caceres ha sorvolato anche qui. A fine partita Cristiano non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a constatare con sollievo che dopo la fase a gironi i cartellini si azzerano…



SPORTAL.IT | 25-06-2018 23:35