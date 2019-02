Ronaldo guarda avanti: 'La squadra sta bene'

Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo 34esimo compleanno in Italia, il primo celebrato con la maglia della Juventus.

Il portoghese ha manifestato tutta la sua felicità a Juventus TV: “Sono molto felice di festeggiare il mio compleanno qui. E’ bello essere in Italia. Voglio ringraziare i tifosi per i messaggi d’auguri e per l’affetto. Grazie mille”.

Vanno bene le feste, ma la testa di CR7 è sempre rivolta al campo e alla squadra: “Il momento della squadra è ottimo. Ci sentiamo bene, siamo primi in campionato e abbiamo vinti il primo trofeo a inizio anni. Siamo pronti per le prossime partite”.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 20:00