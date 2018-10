Ronaldo ha detto no a un club italiano e a 150 milioni

Fa sempre parlare di sé, anche nella settimana in cui si riposerà. Ovviamente non per scelta, ma per l’espulsione subita a Valencia in Champions League che obbligherà Cristiano Ronaldo a non giocare contro lo Young Boys e a rinviare il debutto in Champions League davanti ai propri tifosi, gli stessi che in campionato ha già deliziato attraverso due gol (tre il totale contando Frosinone) e cinque assist, gli ultimi tre nel 3-1 al Napoli che ha mandato in fuga la Juventus.

Reduce dalla miglior partita del suo primo mese e mezzo italiano, il portoghese è sempre al centro delle attenzioni mediatiche, in Italia, ma anche in Spagna e in Portogallo.

Così se sabato al “Bernabeu” i tifosi del Real hanno invocato apertamente l’ex numero 7 per spezzare la noia del derby finito senza reti contro l’Atletico Madrid, e pieno di recriminazioni arbitrali da parte della squadra di Simeone, in Spagna è stato pubblicato da ‘El Mundo’ un reportage che informa su alcuni retroscena relativi all’addio alla Casa Blanca.

Addio dovuto alla mancata sintonia con Perez per il rinnovo del contratto mai arrivato (Ronaldo non sopportava di guadagnare troppo di meno rispetto a Messi e Neymar), ma soprattutto alla bufera relativa al caso di evasione fiscale, del quale Cristiano non si è mai ritenuto colpevole, nonostante il patteggiamento.

Così nella notte della finale di Kiev vinta contro il Liverpool, nella quale Ronaldo non brillò per poi “rovinare la festa” anticipando di fatto il divorzio a partita appena terminata quando ancora doveva cominciare la premiazione, era già tutto deciso. CR7 era pronto a una nuova avventura, restava da scegliere dove. Ebbene, prima di dire sì alla Juventus, Ronaldo ha rifiutato diverse proposte.

Due, non sorprendenti, sono giunte dal Manchester United e dal Paris Saint-Germain: i Red Devils sono stati gli unici a contattare direttamente il Real Madrid, mentre i parigini hanno osato un po’ troppo, puntando a chiudere l’affare l’ultimo giorno di mercato per impedire agli spagnoli di sostituire Cristiano con Mbappé o Neymar.

La sorpresa è che c’aveva provato pure il Milan dei cinesi, seppur con un anno di anticipo: Yonghong Li infatti avrebbe avuti pronti nell’estate 2017 150 milioni d’ingaggio in cinque anni per convincere Ronaldo, ma il portoghese ha gentilmente declinato perché per salutare Madrid aveva bisogno di restare ai vertici del calcio continentale e di approdare in una squadra vincente, cosa che i rossoneri, fuori dalla Champions League, non potevano garantire. Dire sì alla Juventus, quindi, è stato quasi spontaneo, anche ripensando alla magia creatasi con i tifosi bianconeri dopo quella rovesciata allo Stadium con la maglia del Real. Magia che ora si rinnova ogni domenica…

