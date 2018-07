Ronaldo ha già preso casa

È stato il protagonista fondamentale della trattativa, grazie al suo instancabile lavoro di mediazione sublimato nella giornata decisiva dai due incontri in poche ore, prima a Madrid con Florentino Perez, poi in Grecia per accogliere Andrea Agnelli venuto a far visita al suo nuovo attaccante.

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha emesso addirittura una nota ufficiale attraverso la sua società, la Gestiute, per esprimere la propria soddisfazione per l’esito della trattativa: "Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus''.

''Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo – si legge ancora nella nota – Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ed alla Juve molti anni pieni di successi e soddisfazioni''.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 22:30