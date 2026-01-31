Ronaldo, il count down verso i 1000 gol continua ma la sorpresa è Joao Felix

Ronaldo segna il gol numero 961 e continua la sua corsa nella storia del calcio. João Félix si prende la scena con una prestazione decisiva contro Al Kholood.

La corsa di Cristiano Ronaldo verso quota 1000 gol non si ferma. In Arabia Saudita, il fuoriclasse portoghese continua a scrivere record. Ma questa volta, accanto a lui, brilla anche Joao Felix. L’ex talento di Benfica e Atletico si è preso la scena. Insieme hanno guidato l’Al Nassr a una vittoria fondamentale per la lotta al titolo. In classifica, in questo momento, i gialloblù sono a tre punti dalla capolista Al-Hilal.

Un primo tempo dominato senza reti

Contro l’Al-Khoolod, l’Al Nassr ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio. Coman, Mané, Felix e Ronaldo – i 4 Moschettieri della parata di stelle che può mostrare il club arabo – hanno creato continue occasioni. A fermare i gialloblù, ci ha pensato il portiere Cozzani apparso quasi imbattibile nei primi 45 minuti. Quel quasi è un gol di Joao Felix, annullato però dal Var. Così è arrivato uno 0-0 parziale piuttosto sorprendente.

L’intesa portoghese rilancia il sogno titolo

La svolta arriva subito a inizio ripresa. Joao Felix guida un’azione corale con grande lucidità, raramente vista in Europa e nella fallimentare esperienza con il Milan. Dopo lo scambio con Mané, il portoghese si presenta davanti al portiere ma invece di tirare serve il pallone a Cristiano Ronaldo. Per CR7 è un gioco da ragazzi siglare il vantaggio a porta vuota. L’ex Pallone d’Oro firma così il gol numero 961 avvicinandosi ulteriormente alla fatidica soglia dei 1ooo.

Finale controllato e vittoria netta dell’Al-Nassr

Pochi minuti dopo, Simakan segna il raddoppio di testa. L’espulsione di Bahebri complica la gara per l’Al-Kholood. L’Al Nassr, così, si limita gestisce a una gestione del possesso senza correre rischi. Nel finale arriva anche il gol di Coman su rigore. Il match si chiude sullo 0-3 per gli ospiti. La classifica ora vede i gialloblù rincorrere al secondo posto a tre lunghezze di distanza dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi.