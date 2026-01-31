Ronaldo, il count down verso i 1000 gol continua ma la sorpresa è Joao Felix

La corsa di Cristiano Ronaldo verso quota 1000 gol non si ferma. In Arabia Saudita, il fuoriclasse portoghese continua a scrivere record. Ma questa volta, accanto a lui, brilla anche Joao Felix. L’ex talento di Benfica e Atletico si è preso la scena. Insieme hanno guidato l’Al Nassr a una vittoria fondamentale per la lotta al titolo. In classifica, in questo momento, i gialloblù sono a tre punti dalla capolista Al-Hilal.
- Un primo tempo dominato senza reti
- L’intesa portoghese rilancia il sogno titolo
- Finale controllato e vittoria netta dell’Al-Nassr
Un primo tempo dominato senza reti
Contro l’Al-Khoolod, l’Al Nassr ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio. Coman, Mané, Felix e Ronaldo – i 4 Moschettieri della parata di stelle che può mostrare il club arabo – hanno creato continue occasioni. A fermare i gialloblù, ci ha pensato il portiere Cozzani apparso quasi imbattibile nei primi 45 minuti. Quel quasi è un gol di Joao Felix, annullato però dal Var. Così è arrivato uno 0-0 parziale piuttosto sorprendente.
L’intesa portoghese rilancia il sogno titolo
La svolta arriva subito a inizio ripresa. Joao Felix guida un’azione corale con grande lucidità, raramente vista in Europa e nella fallimentare esperienza con il Milan. Dopo lo scambio con Mané, il portoghese si presenta davanti al portiere ma invece di tirare serve il pallone a Cristiano Ronaldo. Per CR7 è un gioco da ragazzi siglare il vantaggio a porta vuota. L’ex Pallone d’Oro firma così il gol numero 961 avvicinandosi ulteriormente alla fatidica soglia dei 1ooo.
Finale controllato e vittoria netta dell’Al-Nassr
Pochi minuti dopo, Simakan segna il raddoppio di testa. L’espulsione di Bahebri complica la gara per l’Al-Kholood. L’Al Nassr, così, si limita gestisce a una gestione del possesso senza correre rischi. Nel finale arriva anche il gol di Coman su rigore. Il match si chiude sullo 0-3 per gli ospiti. La classifica ora vede i gialloblù rincorrere al secondo posto a tre lunghezze di distanza dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi.