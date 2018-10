Ronaldo: "Il gol? Credo sia stato bellissimo..."

Seconda doppietta in Serie A, prima in trasferta, per Cristiano Ronaldo, che sale a sette reti in campionato, ma soprattutto prende letteralmente per mano a Empoli una Juventus distratta, costruendo di fatto da solo la nona vittoria su dieci partite di campionato.

Il portoghese ha commentato la gara del “Castellani ai microfoni di 'Sky Sport'”: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, giocare dopo la Champions è sempre dura. Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi nella ripresa abbiamo tenuto di più il pallone e abbiamo costruito tanto. Penso che la vittoria sia meritata”.

Il gol-partita è fin d’ora candidato a entrare nella top ten italiana di Ronaldo: “Non mi ricordo neppure come ho segnato… – si schernisce CR7 – E’ stata un’azione rapida, c’ho provato, ma mi sembra sia stato bello…”.

"È stata una settimana molto importante, penso che la squadra stia bene – ha concluso Ronaldo – Con il Manchester abbiamo dato una risposta fantastica, abbiamo giocato bene e oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".



SPORTAL.IT | 27-10-2018 20:30