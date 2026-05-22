Ronaldo, il labiale con Bento e il gesto provocatorio dopo il trionfo con l'Al Nassr

Il fuoriclasse portoghese ha rotto un tabù centrando il primo vero titolo in Arabia dopo tre anni e si avvicina sempre più al record dei mille gol

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La maledizione di Ronaldo è finita. Il portoghese è ora campione della Saudi Pro League. Da quando è arrivato all’Al Nassr nel 2023, Cr7 non aveva ancora vinto un titolo (aveva vinto la Coppa dei Campioni Araba nello stesso anno, ma non è una competizione ufficiale), e ieri ha finalmente spezzato l’incantesimo contribuendo con una doppietta alla decisiva vittoria per 4-1 contro il Damac nell’ultima giornata di campionato.

Il traguardo dei 1000 gol

Dopo aver sollevato il suo primo grande trofeo in Arabia Saudita, la sfida di CR7 ora è diversa . Un obiettivo personale che, a sua volta, non è mai stato raggiunto prima. Con 974 gol in carriera, la stella portoghese vuole coronare la sua carriera raggiungendo il traguardo dei 1.000: “Voglio raggiungere il numero che tutti conoscono, e sono sicuro che ci riuscirò, a patto di non infortunarmi”. I suoi 451 gol in 438 partite ufficiali con il Real Madrid dimostrano già il livello della star ma ad eccezione dello Sporting Lisbona (5) , Cr7 ha segnato più di 100 gol in ogni squadra : Manchester United (145), Juventus (101), Al Nassr (129) e la nazionale portoghese (143).

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L’Al Nassr di Jorge Jesus aveva bisogno di un pareggio in casa per assicurarsi l’undicesimo titolo di campionato e non ha fallito, anche se nel primo tempo il Damac , che lottava per la salvezza (poi retrocessa), e non ha fallito grazie anche alla doppietta di Ronaldo, sotto gli occhi della moglie, Georgina. A 41 anni, ha già conquistato l’ottavo titolo di campionato in quattro paesi diversi ( tre con il Manchester United, due con il Real Madrid, due con la Juventus e questo con l’Al Nassr) e il 36° titolo in carriera. E, tra pochi giorni, parteciperà al suo sesto Mondiale.

Il labiale di Bento

Il portiere Bento ha vissuto una serata di sollievo al fianco di Cristiano Ronaldo. Sotto pressione per un clamoroso errore commesso nel turno precedente che aveva ritardato la vittoria della squadra, il brasiliano ha avuto un’emozionante conversazione con la stella portoghese, come rivelato dalla lettura del labiale nelle immagini dei festeggiamenti. Subito dopo il fischio finale, Bento ha abbracciato Cristiano Ronaldo in campo e ha colto l’occasione per ringraziarlo del supporto ricevuto durante tutta la stagione. Secondo il doppiaggio e la lettura labiale condivisi sui social media, il portiere ha detto: “Grazie, te lo meriti davvero. Grazie per il tuo costante supporto. Devo solo ringraziarti. Mi dispiace”

Il gesto durante la premazione

Non è sfuggito neanche un gesto di Ronaldo fatto con le mani mentre riceveva la medaglia e il trofeo sul palco. Secondo alcuni si è trattato della classica mimica “money gesture” (ovvero pollice e indice che sfregano come a indicare denaro), secondo altri ce l’aveva con una certa stampa ma il messaggio era inequivocabile: vi ho messo tutti a tacere. Nelle ore precedenti all’ultima giornata, tra l’altro, erano circolate forti indiscrezioni su un presunto tentativo dell’Al-Hilal di Inzaghi di “incentivare” economicamente il Damac per fermare l’Al Nassr.