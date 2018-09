Ronaldo, il premio mancato si tinge di giallo

Ha perso uno dei due giocatori più forti del mondo e ha rischiato di perdere pure colui che è stato premiato come il miglior giocatore dell’ultimo Mondiale. Eppure il Real Madrid continua a esercitare un fascino molto forte a livello europeo e non solo. I blancos hanno appena iniziato la stagione nella quale, nonostante i tanti cambiamenti tra campo e panchina, da dove se n’è andato pure sbattendo la porta un certo Zinedine Zidane, sostituito dall’ex ct della Spagna Julen Lopetegui, l'obiettivo sarà la conquista della storica quarta Champions League consecutiva, per tentare di avvicinare il record dei cinque titoli di fila risalente al mitico Real di Di Stefano e Puscas, tra il 1956 e il '60. Fatto sta che in attesa che cominci a rotolare il pallone nella più importante manifestazione continentale per club, del Real si parla più per questioni extra-campo che per motivi tecnici. Si pensi al caos scatenato dalla corte dell’Inter a Modric, finito male per i nerazzurri in tutti i sensi, non solo perché il croato è rimasto a Madrid, ma pure per le accuse piovute sulla società milanese dal presidente del Real Florentino Perez, che ha accusato l’Inter di “voler acquistare Modric senza pagarlo”. Parole pesanti che, secondo il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti, potrebbero anche portare a una coda in tribunale.

Non sarà di sicuro questo l’epilogo del caso Ronaldo, legato alla mancata presenza del portoghese a Montecarlo per il sorteggio della fase a gironi di Champions League, ma pure attorno a questo argomento la polemica si fa sempre più furiosa. Dal mondo Real ufficialmente non si è levata alcuna voce di condanna verso la “protesta” del neo-juventino, infuriato, insieme all’agente Mendes e alla società bianconera, per il mancato riconoscimento come miglior giocatore della scorsa Champions, premio andato a Modric. Da quanto filtra dalla Spagna, però, lo spogliatoio del Real Madrid è compatto dalla parte del croato. Non solo, gli ex compagni, con la sola eccezione di Marcelo, sembrano essere ben contenti della partenza di Ronaldo, i cui atteggiamenti da “star” erano ormai malsopportati dal gruppo. Tutto il contrario di Modric, anti-personaggio per eccellenza, il cui premio sarebbe stato… benedetto dallo stesso Perez. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, il presidente del Real avrebbe esercitato “pressioni” per influenzare l’esito del premio. Una voce giunta all’orecchio di CR7, che avrebbe disertato proprio per questo motivo, più che per la sconfitta in sé. Va ricordato che la classifica è stata determinata dai voti di commissari tecnici e giornalisti, ma il gossip impazza anche su questo tema

SPORTAL.IT | 01-09-2018 19:35