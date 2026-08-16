Ronaldo in luna di miele, Joao Felix trascina l'Al Nassr: che risposta a Inzaghi

Obiettivo confermarsi campioni. L’Al Nassr parte bene in Saudi League e pur senza Ronaldo, in permesso matrimoniale, batte per 3-0 l’Al Fateh, rispondendo così all’Al Hilal di Simone Inzaghi che il giorno prima si era imposto per 4-2 nella prima giornata. Grande protagonista Joao Felix: l’ex Milan è stato il migliore in campo e ha segnato un gran gol in chiusura del primo tempo.
Ronaldo applaude in tribuna
Cr7 non è stato incluso nella lista dei convocati dopo essere rientrato dalle vacanze solo tre giorni fa. Dopo i Mondiali , il club gli ha concesso un paio di giorni di ferie extra, che ha sfruttato per sposare in segreto la moglie Georgina. I novelli sposi non volevano però perdersi il debutto dei compagni di squadra del capitano sotto la guida del nuovo allenatore Ange Postecouglu. Ronaldo è stato fotografato mentre applaudiva le giocate dei suoi. Le aspettative per la nuova stagione sono alte, con il raggiungimento del traguardo dei 1.000 gol – gliene mancano “solo” 24 – e la vittoria della AFC Champions League tra gli obiettivi.
Le magie di Joao Felix
Avvio di gara soporifero. ra il nervosismo da debutto e le lunghe vacanze di alcuni giocatori, ci è voluto un po’ prima che la squadra ingranasse. Ângelo , la grande rivelazione della scorsa stagione, ha dato la scossa. Il brasiliano, che possiede abilità nel dribbling, visione di gioco e un buon fiuto per il gol, anche se è più un assist-man, ha aperto le marcature al 37′, sfruttando un cross di Salem Al-Najdi, subentrato a sorpresa all’infortunato Saad Al-Nasser. Poi è salito in cattedra Joao Felix che ha raddoppiato al 40′ con una splendida azione personale, insaccando la palla in rete e chiudendo il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa, l’Al-Nasr ha continuato a dominare, Postecouglu ha fatto esordire anche il neo arrivato Samu Costa.
Il debutto di Samu Costa
Il giocatore ha dato equilibrio alla squadra senza rinunciare al suo istinto offensivo. E a metà del secondo tempo, è arrivato il suo momento. Su un cross di Ângelo, il portoghese non ha esitato a scagliare il suo destro dal limite dell’area. Un debutto da sogno per lui, che è corso a bordo campo per abbracciare João Félix e indicare Cristiano Ronaldo seduto in tribuna Vip. Tre gol che valgono tre punti. L’Al Nassr è tornato. Nuova stagione, ma stessa squadra e stessi obiettivi.