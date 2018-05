Ronaldo in trattativa per acquistare un club

Ronaldo vuole tornare nel mondo del calcio e per farlo vorrebbe prelevare un club europeo.

Secondo O Globo, il Fenomeno sarebbe in trattativa per acquistare il Valladolid, società che milita nella seconda divisione spagnola, per circa 30 milioni di euro.

Già nel 2014 l'ex attaccante del Real Madrid aveva provato a gestire un club calcistico, i Fort Lauderdale Strikers, militanti nella NASL americana. I risultati non furono però eccelsi e la società fallì due anni dopo.

