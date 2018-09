Ronaldo Jr meglio del padre: 4 gol con la Juve

Il papà ancora non si sblocca, ci pensa Ronaldo Jr. Il primogenito del cinque volte Pallone d’Oro ha debuttato sabato con la maglia bianconera nella squadra Pulcini della Juventus. A Lucento contro la selezione locale CR7 Jr ha segnato 4 reti nel 5-1 con cui i giovanissimi bianconeri si sono imposti senza particolari difficoltà.

Inserito nella squadra Under 9 della Vecchia Signora, con sulle spalle la maglia numero 7, è stato accompagnato alla partita da mamma Georgina, nascosta sotto a un cappellino. Cristiano Ronaldo Jr, fino all’anno scorso nelle giovanili del Real, non ha deluso i tanti curiosi arrivati a vederlo, mostrando abilità nel dribbling e un tiro di destro di un’altra categoria. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nuovi compagni lo chiamano “Cris”.

Nato il 17 giugno 2010. Cristianino o Ronaldo junior, a prescindere da come lo si voglia chiamare, si fa largo l’ipotesi che il ragazzo, uno dei tre figli del portoghese, possa provare a ripercorrere le orme del padre. Emularlo sarà impossibile, ma ritagliarsi uno spazio nel calcio sembra un’ipotesi percorribile, giusto per dimostrare che il dna da campioni si trasmette eccome.

“È molto competitivo, come me quando avevo la sua età e non gli piace perdere – il commento di Cristiano – Ha un bel fisico, è veloce e sa tirare, spero che diventi un calciatore perché vuole percorrere quella strada, ma è giovane e deciderà lui”.

SPORTAL.IT | 02-09-2018 11:05