Ronaldo-Juve, arrivano gli auguri anche della mamma

Cristiano Ronaldo si sta godendo ancora qualche giorno di relax in Grecia insieme alla sua famiglia, comprese mamma e sorelle, e agli amici.

Attraverso il suo profilo Instagram, la signora Dolores Aveiro ha postato il suo personale augurio al figlio in vista della sua prima stagione alla Juventus: “Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura”, frase accompagnata dalla foto di mamma e figlio con in mano un flute di champagne.

Prima dell’approdo a Torino, previsto per lunedì, l’ex Real Madrid ha voluto organizzare una cena intima a bordo piscina e sicuramente il menù era in stile-Ronaldo per essere subito pronto a stupire anche con la maglia bianconera addosso.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 23:30