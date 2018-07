Ronaldo-Juve, il retroscena della ex

"Sono sicura che Cristiano Ronaldo arriverà in Italia: già durante la nostra relazione mi confessò più volte la sua volontà di concludere la sua carriera nel nostro campionato": a Letizia Filippi, ex fiamma di Cristiano Ronaldo, all'Ansa rivela che l'intenzione di CR7 di provare un'avventura in Italia è ormai decennale.

La storia sentimentale tra Ronaldo e la Filippi risale infatti al 2008: "Durante i 6-7 mesi in cui ci siamo frequentati, parlammo molto della sua possibilità di venire a giocare in Italia, anche se all'epoca non ipotizzava una eventuale squadra in cui militare".

"Credo che la Juventus sia assolutamente la squadra giusta per Cristiano: è una delle società più blasonate e importanti e la famiglia Agnelli è una garanzia. Se dovesse arrivare in bianconero sono convinta che si troverà molto bene e io, che sono di fede juventina, andrò allo Stadium a tifare per lui".

SPORTAL.IT | 09-07-2018 18:05