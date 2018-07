Ronaldo-Juve: in Spagna c'è chi schiuma rabbia

In Spagna c’è chi schiuma rabbia per il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus.

"In questa operazione, una delle peggiori del secolo, ci rimettono in tre. Il portoghese, il Real Madrid e la Juventus" la tesi di un giornalista di ‘Marca’, Juan Ignacio Garcoa-Ochoa.

"Ronaldo non ha vinto da solo quello che ha vinto, il Real Madrid non troverà un giocatore da cinquanta gol a stagione e la Juventus deve cominciare a pensare come ammortizzare i 345 milioni di euro che si troverà a sborsare per un calciatore che compità 34 anni a febbraio" ha sostenuto Garcia-Ochoa.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 07:55