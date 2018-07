Ronaldo-Juventus, arriva la svolta tanto attesa

Dopo un weekend di riflessione e attesa, e quasi una settimana dopo l’”esplosione” della notizia attraverso le anticipazioni date dalla televisione spagnola, l’acquisto del secolo, almeno per il calcio italiano, sta per prendere forma. Cristiano Ronaldo e la Juventus si sono detti sì da tempo e aspettano solo che il Real Madrid, attraverso il capriccioso presidente Florentino Perez, accetti che il divorzio clamoroso diventi realtà. Da nessuna delle due parti c’è fretta di concludere, proprio perché tanto dall’entourage del portoghese che all’interno della società bianconera c’è fiducia reciproca, da parte della Juventus della parola data da Cristiano al presidente Agnelli e da parte di CR7 di un’intesa economica ormai raggiunta nei dettagli, o quasi. Ma da ambo le parti c’è voglia di chiudere al più presto, per permettere a Ronaldo di unirsi ai nuovi compagni magari prima del via della tournée negli Stati Uniti, dove il portoghese, ma non è una novità, è amato e popolarissimo. E allora, ecco la svolta in arrivo, forse già nelle prime ore di martedì, quando Perez incontrerà Jorge Mendes, o un suo rappresentante, qualora il rapporto tra i due continuasse a essere conflittuale dopo il precedente summit di mercoledì scorso nel quale l’agente di Ronaldo ha ufficializzato la volontà del proprio assistito di cambiare aria.

Un incontro fondamentale non tanto per la riuscita dell’operazione, ma per capire i contorni precisi dell’affare e le tempistiche: la Juventus si aspetta infatti notizie precise sull’ammontare della cifra richiesta da Perez, che dovrebbe essere di poco superiore ai 100 milioni. A quel punto, partirà il conto alla rovescia: il club bianconero, che sta aspettando senza voler turbare i buoni rapporti con il Real, presenterà l’offerta e Ronaldo volerà con il suo jet privato dalla Grecia a Torino. Il tutto, salvo contrattempi, entro fine settimana, magari prima della finale del Mondiale. E pensare che quattro anni fa, dopo la finale di Brasile 2014, la Juventus si ritrovò senza allenatore per le dimissioni di Conte…

SPORTAL.IT | 09-07-2018 23:45