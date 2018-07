Ronaldo-Juventus, ecco l'indizio da 20 milioni

Cristiano Ronaldo fa passi da gigante verso la Juventus. Meglio, corre, a bordo di un bolide… L’affare del secolo prende forma, anzi sembra vicino a concretizzarsi. In poche ore si è passati dalla suggestione alla possibilità reale che l'acquisto potesse prendere forma, fino alle conferme dal Portogallo e alle non smentite dalla Juventus. A completare l’opera ecco l’incontro andato male tra Florentino Perez e Jorge Mendes, agente del portoghese che non ha solo anticipato la volontà del proprio assistito di lasciare la Spagna, ma ha pure stroncato sul nascere ogni discussione su un possibile aumento di ingaggio che il presidente del Real era disposto a mettere sul piatto. Troppo tardi, CR7 è rimasto ferito da come Perez lo ha trattato negli ultimi mesi e ha ormai deciso: quell’ingaggio-monstre lo percepirà dalla Juventus, magari non abbastanza per farne il giocatore più pagato del mondo, come nei sogni di qualche mese fa, ma comunque abbastanza per sentirsi coccolato.

E allora, dopo che lo stesso Mendes ha fugato le ultime preoccupazioni del Real, anticipando come da Torino sia in arrivo un’offerta da 100 milioni, dall’altra parte della barricata si sta lavorando per dare corpo al “miracolo”, nel più breve tempo possibile. Ronaldo guadagnerà circa 30 milioni di euro netti a stagione, una cifra che la Juventus potrà sostenere anche grazie a qualche accorgimento. Leggi qualche cessione, ma soprattutto qualche iniziativa da finanza creativa, che possa rendere possibile un affare comunque in parte destinato a ripagarsi attraverso il ritorno d’immagine per il club e il merchandising. E allora, come anticipato nelle prime ore in cui l’idea aveva preso forma, ecco che un ruolo chiave lo avrà la Fca, pronta a offrire a Cristiano un ricchissimo ruolo da testimonial global della Ferrari, dal valore di 20 milioni di euro all’anno. In questo modo Fca, azionista di riferimento della società bianconera, potrà diversificare le spese, gravando quindi in percentuale minore sui conti della “controllata” Juventus. Per coronare i sogni più grandi, si sa, serve fantasia…

SPORTAL.IT | 05-07-2018 19:40