Ronaldo-Juventus, il benvenuto dei nuovi compagni

Il tempo di ufficializzare l’acquisto più clamoroso della storia del club e il pianeta juventino è impazzito. L’hashtag #CR7Juve impazza, i tifosi sono increduli e pronti ad ogni tipo di ringraziamento nei confronti della società (pochi giorni dopo le proteste furiose per i rincari degli abbonamenti…), ma pure all’interno della dirigenza e della squadra l’emozione è palpabile.

Così se uno degli artefici del colpo, il dg Beppe Marotta, si è limitato a proferire ai microfoni di 'Sky Sport' un quasi commosso “Sono felice, felice e basta”, i primi giocatori a salutare l’arrivo di Cristiano sono stati Paulo Dybala e Sami Khedira. L’argentino, che dovrebbe dividere l’attacco con il nuovo illustre compagno, non è andato oltre un “benvenuto”, mentre il centrocampista tedesco, già con Cristiano al Real, è stato ben più loquace: “Benvenuto a Torino, Cristiano! Siamo stati alla grande insieme a Madrid, non vedo l’ora di tornare a lavorare con te! Oggi è un giorno speciale per la Juventus!”.



SPORTAL.IT | 10-07-2018 20:45