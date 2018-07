Ronaldo-Juventus, il primo autografo

Cristiano Ronaldo è ancora in vacanza in Grecia, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di meritato riposo prima della partenza per Torino, dove verrà accolto dai suoi nuovi compagni della Juventus. Lunedì il giocatore sarà presentato in pompa magna dalla Vecchia Signora.

Intanto il resort dove sta passando le vacanze ha pubblicato su Instagram la foto della prima maglia bianconera autografata dal fuoriclasse portoghese, che ha voluto fare questo regalo a una fortunata bambina.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 08:25