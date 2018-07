Ronaldo-Juventus, il Real conferma

"Il Real Madrid comunica che, assecondando la volontà e la richiesta di Cristiano Ronaldo, ha consentito il suo trasferimento alla Juventus". Il club bianco conferma l'addio al portoghese e, nel contempo, il suo approdo nella società bianconera.

"Ha dimostrato di essere il più forte al mondo, ma al di là dei titoli è stato un esempio di lavoro, senso di responsabilità, talento e di voglia di superare se stesso. Per il Real Madrid Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei suoi grandi simboli e un modello per le prossime generazioni" si legge ancora.

Cristiano Ronaldo ha detto addio al Real Madrid attraverso una lettera pubblicata dalla società bianca sul proprio sito web. La stella portoghese ha spiegato il perché della sua partenza e ha ringraziato il club e i tifosi per tutto quello che ha vissuto durante questi nove anni in bianco.

"Ho solo sentimenti di grande gratitudine per questo club: posso solo ringraziare tutti per l'affetto che ho ricevuto. Tuttavia, credo che sia giunto il momento di aprire una nuova fase nella mia vita ed è per questo che ho chiesto al club di accettare il mio trasferimento. Il Real Madrid ha conquistato il mio cuore e quello della mia famiglia. Grazie a tutti e, naturalmente, come ho detto la prima volta nel nostro stadio nove anni fa: 'Hala Madrid'".

A sbloccare la situazione è stato il club bianco, che ha accettato i 105 milioni offerti dalla società bianconera per il cartellino del cinque volte 'Pallone d'oro'.

CR7 considerava ormai chiusa la sua avventura con i bianchi di Spagna e firmerà un contratto quadriennale con i campioni d'Italia.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 10-07-2018 18:35