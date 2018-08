Ronaldo-Juventus, la rivelazione di Buffon

Come ha detto il diretto interessato, “si può essere felici per una Supercoppa anche a 40 anni”. Peraltro Gigi Buffon con la Juventus di Supercoppe ne ha vinte sì tante, ma relativamente poche negli ultimi anni, pensando alle tre sconfitte su quattro edizioni giocate con Allegri in panchina. Non è però per questo che il neo-portiere del Paris Saint-Germain ha esultato in modo così accentuato dopo il 4-0 al Monaco valso il primo trofeo della nuova avventura francese, il 25° in totale in carriera. Ma perché dopo le critiche subite alle prime uscite, è già tempo di rivincita su chi non ha perso tempo per bocciarne la scelta e considerarlo finito.

Non c’è spazio quindi per nessun tipo di rimpianto, neppure quello ipoteticamente legato al fatto di non aver potuto giocare alla Juventus con Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese, ex leader di quel Real Madrid che stoppò traumaticamente il percorso del portierone in Champions. L’agente di Buffon, Silvano Martina, intervistato da Rmc Sport, ha rivelato che l’arrivo del portoghese a Torino ha spiazzato anche l’ex capitano: "Non se lo immaginava ad aprile, poi appena è uscita la notizia era sicuro che la Juve lo avrebbe preso”.

Martina ha poi spiegato la genesi della trattativa, nata quando Buffon aveva deciso di dire addio al calcio: "Un giorno sono andare a prendere un caffè con lui e mi ha detto che era felice di smettere, aggiungendo poi che un altro paio d'anni, in una squadra importante, li avrebbe potuti fare bene. Come è nata con il Psg? Ho un amico lì, gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto di andare subito. Per loro è stata un'operazione importante tanto quanto quella di Neymar. Comunque lo volevano già dal 2009”.

Il contratto firmato è di due anni, dopo i quali in molti prevedono il ritorno alla Juventus come dirigente. Martina frena: “Gigi amava la maglia che rappresentava, vive di emozioni e spero non incontri i bianconeri, per lui sarebbe una sofferenza. Se tornerà alla Juventus? Non lo so, ma penso che un club come il Psg non lo lascerà mai andare via".



SPORTAL.IT | 06-08-2018 23:40