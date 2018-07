Ronaldo-Juventus, la rivelazione di Luciano Moggi

L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha movimentato la serata di mercoledì postando un tweet che ha esaltato i tifosi bianconeri, in attesa di novità sull'affare Cristiano Ronaldo. "Secondo me ha già firmato e fatto le visite mediche a Monaco di Baviera".

L'ex dirigente bianconero è poi intervenuto anche a Tele7Gold, ribadendo quanto scritto: "Ha fatto le visite mediche in Germania, a Monaco di Baviera. Ha già firmato con la Juventus. E' il mio pensiero dopo aver parlato con alcune persone importanti".

Ronaldo poteva essere della Juve già nel 2003, e per soli 10 milioni, ma l'affare sfumò. Moggi ha ricordato l'aneddoto: "Mi arrivò una segnalazione e mandai Di Marzio a vederlo. Era un ragazzino di 18 anni, ma mi impressionò per la maturità, nelle scelte e con i compagni. Forte e altruista. In mezza giornata feci il contratto. Lo presi, poi purtroppo Salas rifiutò il trasferimento perchè voleva tornare al River Plate. Lui era già a Torino. Non c'era modo di fare altro, la Fiat era in crisi e più di così una scommessa non si poteva pagare: offrii 5 milioni più Salas. Era quello il momento per prenderlo, oggi no: a 34 anni non prenderei nessuno per rinforzarmi".

La trattativa sembra arrivata agli sgoccioli: l'agente del giocatore, Jorge Mendes, è stato convocato a Madrid dal presidente del Real Florentino Perez per chiarire la situazione. Nelle prossime ore si deciderà il futuro di CR7: un'accelerata all'affare voluta anche dalla Juventus che vuole capire il prima possibile se ci sono davvero i margini per un'operazione del genere. Era la svolta che Marotta e Paratici aspettavano: l'incontro potrebbe avvenire oggi o al più tardi venerdì. Una cosa è certa: Ronaldo è stufo del Real Madrid e vuole cambiare aria.

L'agente di Gonzalo Higuain intanto nega una cessione del Pipita e anzi rilancia: "Hanno già giocato assieme. Gonzalo faceva il centravanti e Ronaldo giocava più arretrato, hanno convissuto con ottimi risultati. Se arrivasse a Torino si troverebbero bene".

SPORTAL.IT | 05-07-2018 09:45