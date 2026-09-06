Ronaldo ko: si interrompe l'imbattibilità, Inzaghi gode, Joao Felix: "Non parlo se no smaschererei questa Lega"

L'Al Nassr cade 2-1 contro l'Al Ittihad ed ora è a -3 dall'Al Hilal, doppietta di Ilenikhena, Cr7 delude ma l'attaccante ex Milan lancia sospetti pesanti

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Questa volta non c’è stato nessun miracolo per l’Al Nassr. Se 15 giorni fa la squadra di Ronaldo era riuscita nell’impresa di rimontare da 0-2 a 3-2 e sette giorni fa dall0 0-1 aveva ribaltato fino a vincere 2-1, stavolta ha dovuto arrendersi all’Al Ittihad che si è imposto per 2-1 grazie alle prodezze di George Ilenikhena. Il ventenne nigeriano ha lasciato impotente Cr7 con una doppietta da favola. Il gol di Angelo Gabriel si è rivelato inutile, con Mané che ha fallito l’occasione del pareggio nei minuti di recupero. Postecoglou si trova ad affrontare la sua prima crisi e sa esattamente perché: la difesa. Senza Íñigo Martínez è dura. Cade dunque l’imbattibilità dell’Al Nassr e sorride Simone Inzaghi. Il suo Al Hilal ora è primo da solo a punteggio pieno.

Postecoglou sempre più in difficoltà

Cristiano Ronaldo e i suoi compagni faticano a trovare la giusta intesa sotto la guida di Ange Postecoglou che subisce troppi gol senza Íñigo Martínez . Non c’è un sostituto all’altezza e trovarne uno è urgente. Hanno già subito otto gol in questa stagione. Non erano passati nemmeno quattro minuti quando Ilenikhena ha portato in vantaggio la squadra di casa dopo essersi ritrovato con un pallone vagante in area a seguito di un rinvio impreciso di Al Aqidi.

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Ilenikhena fa il fenomeno al posto di Ronaldo

Il giovane attaccante a metà del primo tempo, ha messo il sigillo sulla partita con una conclusione acrobatica, quasi alla Zlatan Ibrahimović e solo l’arbitro gli ha negato la tripletta annullandogli un gol per fuorigioco. Inutile pochi minuti prima della fine del primo tempo il gol di Ângelo Gabriel che ha accorciato le distanze dopo aver capitalizzato la respinta di João Félix sul tiro di Rajkovic. Nella ripresa la serata no di Ronaldo (che non ha ripetuto la prova dell’ultimo turno) ha impedito all’Al Nassr di strappare almeno un pari ma il dopo-partita è stato caratterizzato da una polemica.

Lo sfogo di Joao Felix

João Félix era visibilmente frustrato a fine partita e ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto forti. «Non ti parlerò, perché se lo facessi, smaschererei questa lega», ha detto l’ex Milan a un cronista mentre attraversava frettolosamente la zona mista e se ne andava senza rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale.