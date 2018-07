Ronaldo, la Juve adesso ha fretta: 'Questione di ore'

La Juventus accelera l’affare Cristiano Ronaldo: a Torino cresce la frenesia dei bianconeri, che hanno messo sotto pressione l’agente della stella portoghese, Jorge Mendes, per trovare finalmente uno sbocco per la trattativa con il Real Madrid.

Il potentissimo Mendes incontrerà nelle prossime ore il presidente dei blancos Florentino Perez, e solo dopo il vertice si saprà se ci sono i margini per un’intesa, che già trova la piena approvazione di Cristiano Ronaldo e l’assoluta disponibilità della Vecchia Signora, pronta a sborsare in tutto per l’operazione quasi 400 milioni di euro (100 per il cartellino). Ma il tempo stringe e serve un passo in avanti: i campioni d’Italia non sono disposti ad aspettare e sono pronti a virare verso altri obiettivi per l’attacco. O la va, o la spacca: secondo il quotidiano Record, sarebbe ormai solo questione di ore.

A Madrid sale l’irritazione nei confronti del fuoriclasse, ormai stufo dell’ambiente dopo nove stagioni giocate ad altissimo livello (“se valgo solo 100 milioni vuol dire che non mi vogliono più”): Perez pretende che sia lo stesso Ronaldo ad assumersi pubblicamente la responsabilità dell’addio. Ma già si guarda oltre: in caso di cessione del campionissimo, gli obiettivi per l’attacco sono le tre (carissime) stelle del Mondiale, Neymar, Mbappè e Kane.

In caso il sogno Ronaldo svanisse, la Juventus punterà invece forte su Edinson Cavani del Psg, o Alvaro Morata del Chelsea.

Intanto in rete rispuntano le parole di alcuni mesi fa di Cristiano Ronaldo, poco dopo la splendida rovesciata contro la Juve in Champions League: “Che mi applauda uno stadio come quello della Juventus che ha visto un grande calcio e grandissimi giocatori mi ha reso felice e emozionato perché la Juve mi è sempre piaciuta, fin da bambino”. E i tifosi bianconeri continuano a sognare.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 08:05