Ronaldo, la presentazione sabato?

Con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in Grecia e con un contatto con Cristiano Ronaldo in programma, la trattativa è entrata nel rush finale.

Nella serata di martedì dovrebbe arrivare il via libera definitivo da parte di Florentino Perez.

Ora è da stabilire la data della presentazione del cinque volte Pallone d’Oro a Torino.

Dal Portogallo scommettono sulla data di sabato 14 luglio, ma ancora non si sa come la Juventus voglia celebrare l’acquisto del fenomeno portoghese, ma certamente lo farà in grande stile.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 16:25