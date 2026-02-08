Ronaldo lascerà l'Al Nassr: i cinque club dove potrebbe andare, c'è anche una squadra di A

La stella portoghese è prossima a dare l'addio all'Arabia: tensioni sul mercato e cinque possibili destinazioni tra Europa, MLS e Arabia. Ecco dove può giocare.

Cristiano Ronaldo ha deciso: la luna di miele con l’Arabia Saudita è finita. Dopo aver saltato anche la gara di campionato contro l’Al Ittihad, il dado sembra tratto: il portoghese lascerà la Saudi League. Le ipotesi dei club pronti ad accoglierlo secondo il giornale inglese ‘The Sun’.

Ronaldo lascia l’Arabia Saudita

Il cinque volte Pallone d’Oro, oggi 41enne, avrebbe espresso forte disappunto per il minor livello di spesa dell’Al-Nassr rispetto a rivali come Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, tutte sostenute dal fondo sovrano PIF. La situazione per Cristiano Ronaldo sarebbe peggiorata a gennaio, quando la società non ha portato rinforzi di primo piano dall’Europa. Anche il trasferimento di Karim Benzema all’Al-Hilal avrebbe contribuito ad aumentare il malcontento del portoghese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Contratto e clausola

Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, l’Al-Nassr sarebbe disposto a lasciarlo partire. Si parla di una clausola rescissoria intorno ai 43 milioni di sterline, cifra che potrebbe facilitare l’addio. Ma quali potrebbero essere le destinazioni del campione secondo il giornale ‘The Sun’?

Sporting Lisbona: il ritorno romantico (6/10). Il trasferimento più suggestivo sarebbe il ritorno allo Sporting, club che lo ha lanciato nel grande calcio. Tornare all’Estádio José Alvalade significherebbe chiudere il cerchio della sua carriera. Tuttavia, lo stipendio elevatissimo – quasi 488.000 sterline al giorno – rappresenta un ostacolo importante per i portoghesi.

Ronaldo potrebbe approdare in Serie A

A prendere quota c’è anche l’ipotesi Como. Una ipotesi – non molto quotata (secondo il ‘The Sun’ 4/10) – che porterebbe il portoghese al ritorno in Serie A, dove ha già brillato con la Juventus. Il Como, guidato da Cesc Fabregas e sostenuto da una proprietà molto ricca, potrebbe permettersi un colpo clamoroso. Resterebbe però una soluzione meno probabile rispetto ad altri scenari esteri.

Ipotesi MLS con Messi

L’Inter Miami è il sogno americano con Messi. Secondo il ‘The Sun’ le possibilità potrebbero essere: 5/10. Infatti, la MLS potrebbe essere il palcoscenico perfetto per l’ultimo capitolo della sua carriera. All’Inter Miami ritroverebbe Lionel Messi, con cui ha scritto alcune delle pagine più iconiche del calcio moderno.

David Beckham potrebbe puntare sull’operazione mediatica dell’anno, riunendo i due rivali storici nella stessa squadra.

L’amore per Manchester

Manchester United: ritorno possibile ma difficile. Secondo il ‘The Sun’ le possibilità di rivederlo in Inghilterra sarebbero: 2/10. L’ipotesi più nostalgica è il ritorno a Manchester. Tuttavia, i rapporti con il club si erano incrinati dopo l’addio polemico e l’intervista esplosiva che aveva scosso l’ambiente.

Nonostante la possibile qualificazione alla Champions League possa tentarlo, questa pista appare al momento la meno concreta.