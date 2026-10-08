Ronaldo dalla zuffa con Jesus al fair play verso Messi: la risposta di CR7 alla lettera d’addio all’Argentina

Il portoghese, al centro della bufera col c.t. del Portogallo, ha reso omaggio all’eterno rivale commentando sui social il suo saluto alla Selecciòn

Cristiano Ronaldo si è preso una pausa dalla zuffa mediatica con il c.t. del Portogallo Jorge Jesus per rendere omaggio a Leo Messi: il campione lusitano ha reso omaggio sui social all’eterno rivale con un commento alla sua lettera d’addio all’Argentina.

Messi saluta: il fair play di Ronaldo

I social media non servono solo a sollevare polemiche, ma possono essere utilizzati anche per fare sfoggio di fair play. Lo ha dimostrato Cristiano Ronaldo, impegnato in questi giorni in una vera e propria battaglia mediatica col c.t. del Portogallo Jorge Jesus, accusato di averlo ripetutamente tradito e offeso durante le partite di Nations League della nazionale lusitana. Dopo aver offerto ai propri follower una lunga e dettagliata ricostruzione della vicenda, Ronaldo ha usato i social per uno scopo più nobile: rendere omaggio a Leo Messi, il suo eterno rivale.

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Argentina, la lettera d’addio di Messi

Un sentito commento di CR7, infatti, appare sotto la lettera aperta con cui Messi ha dato l’addio all’Argentina, un evento celebrato in grande stile nell’amichevole col Benin disputata al Monumental di Buenos Aires nella notte italiana tra il 6 e il 7 settembre. “Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare questa maglia – ha scritto Messi riferendosi alla Selecciòn – . So di aver preso la decisione giusta. È stato un viaggio incredibile, pieno di gioie e anche di un po’ di tristezza, ma so che ogni passo che ho fatto è stato degno. E ho molte cose da dire”.

Il “Diez” ha poi ringraziato la sua famiglia, gli amici, i compagni di squadra, gli allenatori, Diego Armando Maradona, i club in cui ha giocato e anche Dio.

Il messaggio di Ronaldo per Messi

Nel suo elenco Messi non ha citato i suoi rivali e quelli dell’Argentina, ma Ronaldo si è comunque sentito in dovere di rendergli omaggio. Un gesto tutt’altro che scontato per un fuoriclasse che, negli anni, non ha sempre ben digerito i successi dell’argentino. “Leo, così tanti anni a difendere il tuo Paese e una storia che durerà per sempre – ha scritto CR7 -. Tutto il mio rispetto per ciò che hai ottenuto con l’Argentina. Un abbraccio”. Un messaggio onesto, quello di Ronaldo, che ovviamente ha riscosso enorme successo, ricevendo milioni di like.