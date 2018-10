Ronaldo, lo scatto familiare per scacciare le polemiche

Cristiano Ronaldo non è impegnato con la sua nazionale e si è goduto qualche giorno di riposo con la sua famiglia a Torino. L’attaccante, d’accordo con la sua selezione nel non partecipare alla convocazione di questo ottobre, potrà concentrarsi sulla Juventus al 100%. Cristiano affronta la grave accusa di stupro per la quale si è difeso sui social network e tutta la sua famiglia richiesto il sostegno dell’opinione pubblica. Il fuoriclasse portoghese mentre si sta allenando con la Juventus ha lasciato nelle mani dei suoi avvocati la spinosa faccenda con Kathryn Mayorga in una notte d’estate a Las Vegas nel 2009 (il quotidiano tedesco Der Spiegel ha pubblicato un documento che presumibilmente dimostra che con la spinta del Real Madrid Ronaldo avrebbe comprato il suo silenzio per circa 325.000 euro).

Ad ogni modo per spazzare via i brutti pensieri Cristiano si è tuffato nell’amore della sua famiglia. Il numero sette bianconero infatti ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram una fotografia con Georgina Rodríguez ed i suoi bambini nella speranza di allontanarsi dalle ultime polemiche. «I miei amori», scrive il 33enne asso portoghese, nella didascalia dell’immagine condivisa nei social network. Nell’immagine si possono vedere seduti su un divano CR7 con Eva, Mateo e Alana Martina a Torino. L’unico assente è Cristianinho, 8 anni. Via i brutti pensieri dunque, e testa alla partita contro il Genoa alla ripresa del campionato di Serie A, che si giocherà sabato prossimo alle ore 18.

SPORTEVAI | 13-10-2018 11:12