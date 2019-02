Ronaldo: lo spavento sembra passato

Sospiro di sollievo per Cristiano Ronaldo e la Juventus con il portoghese che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la botta alla caviglia sinistra subita al ‘Dall’Ara’ nella gara contro il Bologna.

CR7 si è allenato regolarmente con i compagni nella seduta di giovedì agli ordini di Massimiliano Allegri.

L’allarme era parzialmente rientrato già dopo gli esami strumentali effettuati mercoledì che avevano escluso qualsiasi lesione ai legamenti della caviglia.

Visto i nuovi sviluppi, Ronaldo potrebbe essere convocato già per la gara del ‘San Paolo’ contro il Napoli, seconda in classifica a -13 dai bianconeri, ma dovrebbe partire dalla panchina anche per preservarlo con l’obiettivo di averlo al massimo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, con l’obiettivo di ribaltare il 2-0 dell’andata al ‘Wanda Metropolitano’.

La Champions è prioritaria dalle parti della Continassa, visto anche il netto distacco in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia con la netta sconfitta per 3-0 a Bergamo contro l’Atalanta.

Spavento passato per l’ex Real Madrid che contro i partenopei potrebbe essere sostituito da Federico Bernardeschi nel tridente offensivo titolare con Mario Mandzukic e Paulo Dybala.

Arrivano notizie confortanti anche sul fronte Khedira, fermato per alcuni problemi cardiaci nelle scorse settimane.

Il tedesco, secondo quanto riporta Tuttosport, nelle prossime 48 ore dovrebbe recarsi a Torino per sottoporsi ad alcuni controlli cardiologi, che se dovessero essere confortanti, potrebbero dargli il via libera per tornare all’attività agonistica.

Il quotidiano torinese non esclude un recupero lampo già per la gara contro gli uomini di Simeone, anche se i medici juventini stanno affrontando la questione con estrema cautela con la priorità di non correre rischi.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 15:55