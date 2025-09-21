Ronaldo-Messi, la sfida infinita dei due mondi: due gol a testa e Cr7 sogna quota 1000, rinato anche Joao Felix

Ronaldo trascina l’Al Nassr e sogna le 1000 reti, Messi brilla a Miami e guida la classifica marcatori MLS. In Arabia si rivede anche Joao Felix

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi continuano a tenere viva la loro rivalità leggendaria, anche a distanza di continenti. Il portoghese ha trascinato l’Al Nassr con una doppietta che lo avvicina sempre di più al traguardo dei mille gol, mentre la Pulce ha risposto in MLS con l’ennesima serata da protagonista. A completare lo show, il ritorno in grande stile di Joao Félix, decisivo nella goleada saudita.

Ronaldo a caccia dei 1000 gol

Con il 5-1 rifilato all’Al Riyadh, l’Al Nassr ha conquistato la vetta della Saudi Pro League e celebrato l’ennesima prova di forza del suo capitano. Cristiano Ronaldo ha firmato due reti che lo portano a quota 946 in carriera, alimentando il sogno delle 1000 marcature. A 40 anni quasi compiuti, la sua fame resta intatta, così come l’impatto devastante sulla squadra di Jorge Jesus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno di Joao Félix

Non solo Ronaldo: nella festa dell’Al Nassr c’è stata gloria anche per Joao Félix, autore di due gol e un assist. Il portoghese, arrivato in Arabia per rilanciarsi, sta vivendo un inizio di stagione scintillante con cinque centri in campionato. La sua intesa con CR7 e Mané ha acceso l’attacco saudita, offrendo finalmente la versione migliore di un talento che sembrava smarrito in Europa. Menzione finale pure per l’ex Juve e Bayern Kingsley Coman, finito anche lui nel tabellino dei marcatori.

Messi illumina ancora la MLS

Dall’altra parte dell’oceano, Lionel Messi ha risposto con la sua settima doppietta stagionale contro il DC United, confermandosi leader della classifica marcatori con 22 gol. Lo spettacolo al Chase Stadium ha ribadito perché a 38 anni la Pulce resta un punto di riferimento assoluto. Assist, dribbling e gol da campione: l’argentino trascina l’Inter Miami nel successo per 3-2 al cospetto di Benteke e company e rende inevitabile il suo rinnovo contrattuale. Insomma, la sfida tra i due fuoriclasse che hanno segnato un’intera generazione prosegue, seppur a distanza.