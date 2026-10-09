L’argentino ex attaccante della Juventus prepara la sua festa alla Bombonera e vuole riunire i due fuoriclasse. CR7 riparte dall’Arabia Saudita dopo la fuga dalla nazionale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che di Cristiano Ronaldo e Messi. Messi e Cristiano Ronaldo. Leo ha dato l’addio all’Argentina nell’amichevole segnata da lacrime e polemiche contro il Benin, CR7 potrebbe aver dato l’addio al Portogallo nel peggiore dei modi, ossia con la fuga dal ritiro della nazionale dopo la rottura con Jorge Jesus. Mentre il fuoriclasse di Madeira si prepara all’atteso ritorno in campo con l’Al-Nassr, proprio dall’Argentina si fa largo una clamorosa indiscrezione: gli eterni rivali potrebbero finalmente giocare nella stessa squadra. Ci sta lavorando Carlos Tevez, ex attaccante della Juventus che ha giocato con entrambi.

Ronaldo e Messi nella stessa squadra: la missione di Tevez

Come rivelato da Infobae, l’Apache sta organizzando la sua partita d’addio che sarà una parata di stelle. È dal 2022 che ha in mente di salutare i tifosi alla Bombonera di Buenos Aires e pare proprio che sia arrivata la volta buona. Il match si giocherà prima di Natale e Tevez ha già avuto il via libera da Juan Roman Riquelme per utilizzare il glorioso stadio del Boca Juniors.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex attaccante di Juventus e Manchester United non solo inviterà Messi e Ronaldo, ma ha anche intenzione di schierarli nella stessa squadra realizzando così il sogno di tutti i tifosi del mondo. Da eterni rivali a compagni: sarebbe un colpaccio straordinario. I due guiderebbero l’undici che affronterà il Boca Juniors vincitore della Coppa Intercontinentale del 2003 sotto la guida di Carlos Bianchi, ossia la squadra che sconfisse il Milan ai rigori.

L’omaggio di Ronaldo a Leo dopo l’addio all’Argentina

Anche Ronaldo ha voluto rendere omaggio a Messi dopo la last dance della Pulce con l’Albiceleste. Il portoghese ha commentato il post pubblicato dall’argentino sui social, lasciando da parte per un momento la rivalità che ha segnato un’epoca del calcio mondiale. “Leo, tanti anni a difendere i colori del tuo Paese e una storia che rimarrà per sempre. Tutto il mio rispetto per quello che hai realizzato con l’Argentina. Un abbraccio”, ha scritto CR7. Un messaggio che testimonia la stima tra due campioni protagonisti di una sfida leggendaria.

CR7 torna in campo con l’Al-Nassr dopo il caso Portogallo

L’appuntamento è fissato per stasera, venerdì 9 ottobre, alle 20:00, quando l’Al-Nassr di Ange Postecoglou ospiterà in casa l’Al Diriyah in occasione dell’8ª giornata di Saudi Pro League. Sarà la prima partita di Cristiano Ronaldo in seguito allo strappo col Portogallo, o meglio col ct Jorge Jesus, con cui solo pochi mesi fa ha vinto il titolo proprio in Arabia Saudita.

In attesa di capire in che tipo di sanzioni incapperà il 5 volte Pallone d’Oro, la sua testa – ora – è rivolta solo al campionato. Nei giorni scorsi si è mostrato sorridente con la maglia del club di Riad, che, con 16 punti, occupa la terza posizione in classifica, a -2 dall’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Il consiglio della famiglia a Cristiano Ronaldo

Dopo che il caso è esploso nel bel mezzo degli impegni del Portogallo in Nations League, tutta la sua famiglia si è schierata al fianco del 41enne. Dalla madre alla sorella passando ovviamente per la moglie Georgina Rodriguez, che non ha risparmiato feroci attacchi a Jorge Jesus. La stessa famiglia, secondo quanto sostenuto dal giornalista portoghese Luis Vilar ad Al-Arabiya, gli avrebbe suggerito di “concludere in silenzio” la sua avventura con la nazionale, evitando così ulteriore clamore. Al momento non ci sono stati annunci ufficiali da parte del calciatore, che da stasera tornerà in campo per raggiungere l’obiettivo dei 1.000 gol in carriera. Attualmente ne ha 979: dunque, -21 al traguardo.