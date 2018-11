Ronaldo non basta: sfortuna ed errori, suicidio Juventus

Cristiano Ronaldo c’è. La Juventus ancora no. Era tutto pronto all’”Allianz Stadium” per la festa antcipata dei campioni d'Italia, che battendo il Manchester United avrebbero ottenuto la certezza degli ottavi di Champions League e del primo posto, ma la squadra di Allegri ha deciso di mettersi nei guai da sola, buttando via una partita già vinta. Alla fine arriva la prima sconfitta stagionale, che fa male più sul piano morale che su quello pratico, visto che la qualificazione resta ampiamente alla portata.

Rovinata così anche la festa per il primo, fantastico gol di Cristiano in Champions con la Juventus, una perla da cineteca, al volo di destro giusto a metà ripresa su lancio dalla difesa di Bonucci. Una prodezza destinata a entrare nella galleria delle magie di tutta la carriera di Ronaldo, nella stessa porta in cui il numero 7 bianconero aveva realizzato quella rovesciata con la maglia del Real nei quarti della scorsa Champions, che fece scoppiare l’amore con il popolo bianconero e una magia buona per sbloccare una gara fino a quel momento dominata da una Juventus intensa e aggressiva che sembrava poter avere gioco facile su un Manchester a lungo remissivo e costretto ad agire solo di rimessa.

Alla squadra di Allegri però è mancato il colpo del ko: gli errori di Pjanic e soprattutto Cuadrado, che si divora all’altezza del dischetto del rigore un contropiede rifinito dal solito Ronaldo, vengono pagati, insieme alla poco felice sostituzione di Allegri che ha chiuso con la difesa a tre con l’inserimento di Barzagli, “chiamandosi” in area avversari fino a quel momento poco pericolosi, in un finale che boccia al momento le ambizioni europee di una Juventus sì anche sfortunata per il palo di Khedira nel primo tempo e la traversa di Dybala nella ripresa e per l’autogol finale, ma anche andata in panico nei minuti conclusivi.

Decisivi i cambi di Mourinho e decisivo Pogba, che si procura a cinque dalla fine una punizione dal limite trasformata magistralmente da Mata e poi è protagonista della carambola sulla linea di porta, con ultimo tocco di Bonucci, sulla punizione spizzata da Fellaini al 90’. Mourinho festeggia, risponde ai tifosi bianconeri che lo avevano insultato ancora e torna in piena corsa per la qualificazione, a meno due dalla Juventus che proverà a chiudere la partita contro il Valencia.

Classifica: Juventus 9; Manchester United 7; Valencia 5; Young Boys 1

SPORTAL.IT | 07-11-2018 23:20