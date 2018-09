Ronaldo non c'è, Portogallo-Croazia 1-1

(ANSA-AP) – FARO (PORTOGALLO), 6 SET – Con Cristiano Ronaldo assente e Luka Modric in campo, Portogallo e Croazia hanno pareggiato 1-1 in amichevole. I lusitani, prossimi avversari dell’Italia in Nations League, non hanno impressionato davanti alla nazionale vice campione del mondo, al primo impegno dopo la finale di Mosca di due mesi fa. Al bel gol di Perisic ha risposto Pepe prima dell’intervallo. La Croazia affronterà la Spagna nella Nations League. Vince l’Olanda 2-1 nel test con il Perù, ma la scena nell’amichevole è tutta per Wesley Sneijder, alla sua ultima gara in nazionale, dopo 134 disputate con gli Orange. Il 34enne ex Real Madrid, Inter Milan e Ajax è stato salutato caldamente dal pubblico della Johan Cruyff Arena quando è stato sostituito al 17′ della ripresa. “È finita, è finita, la mia ultima partita con la maglia orange, tutto ha una fine” le parole di Sneijder.

VIRGILIO SPORT | 07-09-2018 00:03