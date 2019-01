Ronaldo non dimentica e attacca la Juve

Ronaldo, da qualche mese, è il proprietario e presidente del Valladolid, club che milita nella Liga spagnola e che occupa il sedicesimo posto in classifica a +2 sul terzultimo posto del Rayo Vallecano.

Come tutte le squadre spagnole, negli ultimi giorni anche gli uomini di Sergio Gonzalez hanno ricevuto i vertici arbitrali per un ‘corso di aggiornamento’ sul funzionamento del VAR, introdotto in questa stagione nel massimo campionato spagnolo.

Il nuovo sistema di aiuto agli arbitri, però, ha fatto riaffiorare ricordi poco piacevoli nella mente del Fenomeno, protagonista del contatto in area con Iuliano in un celeberrimo Juventus-Inter del 1998.

A margine dell’incontro, Ronaldo ha espresso la sua opinione sulla nuova tecnologia non nascondendo il suo disappunto sulla mancanza del VAR durante la sua esperienza in nerazzurro: “Ho detto ai ragazzi e a Carlo Clos (fischietto spagnolo, ndr) che ho subito una cospirazione all’Inter, che alla fine è stata smantellata diversi anni dopo. Adesso in Spagna non è più così, anche se speriamo che alcune delle prossime decisioni che saranno prese in campo siano a nostro favore”.

“L’obiettivo era togliere ogni dubbio – ha continuato il brasiliano – non abbiamo alcuna sensazione di essere vittime di un complotto. Il VAR non è ancora perfetto, ma ha come obiettivo quello di aiutare gli arbitri. Resta il fatto che non rimuoverà l’errore umano a prescindere. Il nostro club è attento ai suoi tifosi e a quello che pensano, sono liberi di avere l’opinione che vogliono, compresa la protesta di domenica nella partita contro il Celta, anche se il club non è coinvolto in nessun modo in questo”.

Ancora sul VAR: “Supportiamo questa tecnologia, sebbene non rimuoverà tutti i dubbi. Gli errori chiari e ovvi saranno più controllati, ma rimaranno. L’obiettivo dovrebbe essere quello di continuare il nostro percorso, rimuovere l’attenzione dall’operato dell’arbitro e del VAR e dar il massimo sul campo”.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 20:20