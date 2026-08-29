Ronaldo non è finito, ecco cosa ha fatto con l’Al Nassr dopo l’ultimo flop

Dopo il passo falso dell’ultima partita, Cr7 torna protagonista con il gol decisivo contro l’Al Taawoun. L’Al Nassr vince 2-1 in rimonta e resta in vetta

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Cristiano Ronaldo risponde ancora una volta presente quando l’Al Nassr ha bisogno del suo uomo più importante. La squadra di Postecoglou va sotto contro l’Al Taawoun, ma riesce a ribaltare la partita nella ripresa. Dopo il pareggio di Samú Costa, è proprio il portoghese a firmare il gol del sorpasso. Per Ronaldo – che nella gara precedente era stato sostituito al 45′ sullo 0-2 e ha assistito dalla panchina alla rimonta col successo finale per 3-2 – si tratta del 978° gol della carriera, l’ennesima risposta a chi lo considera ormai vicino alla fine. Il successo permette all’Al Nassr di difendere il primo posto in classifica.

Al Taawoun avanti, l’Al Nassr reagisce

L’inizio della partita non è semplice per l’Al Nassr, che lascia troppo spazio agli avversari e fatica a trovare le giuste distanze in campo. Al 10’ l’Al Taawoun ne approfitta e passa in vantaggio con Bassam Al-Hurayji, bravo a ribadire in rete dopo la traversa colpita da El Bahraoui. La squadra di Postecoglou prova immediatamente a cambiare ritmo e aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. La manovra offensiva passa soprattutto dai piedi di Angelo, con Mané e Coman chiamati ad allargare il gioco sulle fasce. L’Al Nassr cresce con il passare dei minuti e riesce a rimettere la partita sui binari giusti prima dell’intervallo.

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Samú Costa rimette tutto in equilibrio

Il pareggio arriva proprio allo scadere del primo tempo e porta la firma di Samú Costa, alla seconda rete nelle prime quattro partite. Il centrocampista portoghese raccoglie l’assist di Sadio Mané, si presenta sulla lunetta dell’area e calcia con il mancino sul primo palo. Una conclusione precisa che non lascia scampo a Mailson e permette all’Al Nassr di andare negli spogliatoi sull’1-1. Ronaldo, invece, chiude la prima frazione con qualche rimpianto per un’occasione non sfruttata. La delusione del portoghese, però, dura poco e nella ripresa arriva immediatamente la sua risposta.

Ronaldo mette la firma sulla rimonta

Passano pochi secondi dall’inizio del secondo tempo e Cristiano Ronaldo trova il modo di portare avanti l’Al Nassr. Simakan calcia verso la porta e il portoghese si inserisce sulla traiettoria, deviando il pallone con un tocco leggero che sorprende il portiere. È il classico gol da attaccante d’area e vale il 2-1, oltre a portare Ronaldo a quota 978 reti in carriera avvicinandolo ulteriormente alla fatidica quota 1000. Ma non solo: CR7 sale a 104 marcature con i cavalieri del Nadj diventandone il miglior bomber di sempre. La rete è pesante anche perché arriva dopo una prima parte di gara nella quale il numero 7 non era riuscito a lasciare il segno. Ancora una volta, quando la partita si complica, il portoghese trova la giocata per cambiare il risultato.

Mané protagonista, Joao Felix non incide

Una volta completata la rimonta, l’Al Nassr riesce a gestire meglio il possesso e concede all’Al Taawoun soltanto alcune fiammate offensive. Tra i protagonisti della serata c’è Sadio Mané, autore dell’assist per Samú Costa e molto pericoloso nelle sue iniziative sulla fascia sinistra. Positiva anche la prestazione di Kingsley Coman, coinvolto con continuità nella costruzione delle azioni offensive.

Meno convincente, invece, la prova di Joao Felix, rimasto ai margini della partita e ammonito nel finale. Il triplice fischio consegna così tre punti all’Al Nassr, che conserva il primo posto grazie anche alla rete decisiva di Ronaldo.