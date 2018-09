Ronaldo non si sblocca, ma la ricca Juventus operaia vince ancora

Non c’è il due senza il tre e allora Cristiano Ronaldo prolunga il suo inatteso e sorprendente digiuno nel calcio italiano. La Juventus, però, continua a vincere, infilando al 'Tardini' la terza vittoria su altrettante partite di campionato. A Parma finisce 2-1 e come contro Chievo e Lazio le firme sul tabellino marcatori sono “alternative”: Khedira e un’autorete, oltre a Bernardeschi, a Verona, Pjanic e Mandzukic contro la squadra di Inzaghi, mentre a piegare l’orgogliosa resistenza della squadra di D’Aversa sono ancora il croato e Blaise Matuidi, l’unico campione del mondo della Serie A, ma soprattutto indispensabile operaio in una rosa di campioni che deve però ancora trovare il giusto assemblaggio. Allegri può infatti andare alla sosta con ottime indicazioni “potenziali”, ma senza aver ancora trovato il bandolo della matassa sul piano tattico e neppure della scelta degli uomini. Contro i neopromossi emiliani il tecnico livornese ha proposto un ibrido rispetto ai primi due match: il 4-3-3 visto contro la Lazio è stato infatti innervato di ulteriore spunti offensivi per la presenza di Cuadrado da terzino al posto di Joao Cancelo.

Il colombiano se l’è cavata bene, ma l’assetto con due esterni bassi-ali come l’ex fiorentino e Alex Sandro e tre punte va rivisto contro altri avversari. Anche una piccola come il Parma è infatti riuscita a ritagliarsi un piccolo spazio e un sogno lungo un’ora, quello di potersela giocare quasi alla pari con la corazzata bianconera. Subito sotto per un gol di Mandzukic al 2' su cross dello stesso Cuadrado e svarione di Iacoponi, al Parma è infatti bastato non cambiare tattica per giocarsela: tanto pressing, difesa e ripartenze hanno fatto scricchiolare gli equilibri di una Juventus salvata prima dalla traversa di Stulac e poi trafitta alla mezzora da Gervinho, che approfitta di un’uscita incerta di Szczesny. I campioni d’Italia l'hanno poi spuntata nella ripresa, grazie alla proverbiale pazienza predicata da Allegri, all’inserimento di Douglas Costa per Bernardeschi e al fisiologico calo del Parma, sublimato dall’inserimento vincente di Matuidi, al 15’ su ottima assistenza di Mandzukic. La gara è praticamente finita qui, non gli spunti, perché la prestazione di Cristiano Ronaldo, per la prima volta su tre “tentativi”, non raggiunge la sufficienza. I tentativi di trovare il gol sono ormai "disperati", il portoghese fa trasparire tracce di nervosismo e pure qualche goccia di egoismo. L’adattamento al campionato italiano e ai compagni proseguirà dopo la sosta e dopo le utili due settimane di lavoro favorite dal no al Portogallo, ma sembra essere questa, insieme alle amnesie di Szczesny, l’unica nuvola nell’orizzonte di Allegri, che si gode l’abbondanza e la sua capacità nel gestirla.

