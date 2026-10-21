Il portoghese spreca due occasioni clamorose contro il Neom, ma l'Al Nassr vince grazie a Joao Felix. Intanto Erik ten Hag torna sul passato al Manchester United e accusa CR7 di aver tradito lui e la squadra.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Cristiano Ronaldo vive una serata da dimenticare con la maglia dell’Al Nassr, nonostante la vittoria per 1-0 contro il Neom. Il fuoriclasse portoghese fallisce un calcio di rigore nel finale del primo tempo e, pochi minuti dopo l’intervallo, spreca un’occasione incredibile a porta praticamente vuota. Due errori ravvicinati che alimentano la delusione del numero 7, apparso visibilmente frustrato dopo le occasioni mancate. A salvare la squadra ci pensa Joao Felix, autore del gol decisivo che permette all’Al Nassr di portare a casa i tre punti. A rendere ancora piu pesante il momento del campione portoghese arrivano anche le dichiarazioni di Erik ten Hag, che torna sul rapporto complicato con CR7 ai tempi del Manchester United.

Cristiano Ronaldo, due errori in pochi minuti: serata da dimenticare

La partita contro il Neom si trasforma in un incubo per Cristiano Ronaldo nel giro di pochi minuti. Nel finale del primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, il portoghese fallisce un calcio di rigore, interrompendo una serie di esecuzioni che in questa stagione non gli aveva ancora riservato errori. Nella ripresa arriva poi un’altra occasione clamorosa, con Sadio Mané che gli serve un pallone invitante davanti alla porta. Ronaldo si trova a pochi passi dalla linea di porta, senza il portiere a sbarrargli la strada, ma calcia al volo spedendo il pallone alto. Un errore inatteso per un attaccante abituato a trasformare opportunita di questo tipo in gol.

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L’Al Nassr vince grazie a Joao Felix: CR7 lascia il campo deluso

Nonostante i due errori del suo fuoriclasse, l’Al Nassr riesce comunque a conquistare la vittoria per 1-0 contro il Neom. A decidere l’incontro e Joao Felix, che evita alla squadra di pagare a caro prezzo le occasioni sprecate dal connazionale. Le immagini della partita mostrano Ronaldo mentre cammina sul terreno di gioco scuotendo la testa e parlando da solo, con evidenti segnali di frustrazione dopo il secondo errore. Anche al termine della gara il portoghese appare deluso, mentre saluta i compagni prima di raggiungere gli spogliatoi. Una serata storta, dunque, che non compromette il risultato della squadra ma lascia inevitabilmente il segno sulla prestazione individuale del numero 7. Che nel complesso non sta certamente vivendo un periodo facile, considerando anche la disavventura in Nazionale.

Ten Hag attacca Cristiano Ronaldo: “Ha tradito me e la squadra”

Mentre Ronaldo cerca di lasciarsi alle spalle una partita complicata, Erik ten Hag torna a parlare del loro rapporto ai tempi del Manchester United. In un’intervista a The Athletic, l’allenatore olandese usa parole molto dure per descrivere la rottura con il fuoriclasse portoghese. “Ha tradito me e ha tradito la squadra, perché avevamo pianificato tutto insieme”, afferma il tecnico, ricordando anche di essere andato in Portogallo prima del suo arrivo a Manchester per illustrargli il proprio progetto. Ten Hag riconosce il valore storico del campione, definendolo uno dei migliori calciatori di sempre, ma sostiene di aver dovuto prendere una decisione razionale nella gestione del gruppo. Una presa di posizione netta, che riporta al centro una delle separazioni piu discusse della recente storia dei Red Devils.

“Non correva e non si era preparato”: le accuse dell’ex allenatore

Nel ricostruire le ragioni dello scontro, Ten Hag insiste soprattutto sulle richieste tattiche e sulla condizione fisica di Ronaldo. Secondo il tecnico, il portoghese non riusciva a garantire il movimento necessario per arrivare con continuità in area di rigore e incidere sotto porta: “Gli ho detto più volte: ‘Ronnie, tutti vogliono lavorare per te e metterti nelle condizioni giuste per segnare, ma se non arrivi in area non puoi fare gol’. Semplicemente non era in grado di farlo. È sbagliato dire che mi aspettavo che facesse pressing, ma non ci riusciva. Non correva né in fase di possesso palla né senza palla perché non si era preparato. Ogni squadra di alto livello deve accogliere il suo miglior giocatore, ma il miglior giocatore deve lavorare per la squadra. Lui invece diceva ai giocatori: ‘Risparmiate le gambe in allenamento’. Lo capisco se sei in perfetta forma, ma per arrivarci bisogna allenarsi”. Il passato torna a bussare alle porte di CR7 come per la Juve che si è lasciata male con l’asso portoghese e che porta avanti un contenzioso non ancora risolto.