Ronaldo orgoglio d'Arabia, gol n.981 e un gesto che scatena i tifosi dell'Al Nassr

Dopo le polemiche con il ct del Portogallo Jorge Jesus Cr7 torna protagonista in Saudi League, battuto il Neftchi 4-1 dopo uin rinvio di quasi mezzora per un allarme sicurezza

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Lo sceicco del gol è tornato: Cristiano Ronaldo ha messo da parte le polemiche con la nazionale e il ct Jorge Jesus, che potrebbero costargli anche sei mesi di squalifica, e si è preso la scena in Saudi League sia per il gol (n.981) che lo avvicina al record dei 1000 in carriera sia per un quanto fatto a margine del match vinto per 4-1 col Neftchi: un gesto di sostegno molto forte all’Arabia Saudita, in un momento di enormi tensioni geopolitiche nella zona, col recente attacco degli Houthi che ha causato morti e feriti nell’aeroporto di Riad.

L’allarme sicurezza

L’inizio della partita era stato ritardato di quasi mezzora proprio per un allarme di sicurezza della Protezione Civile saudita. Il momento è del resto davvero drammatico per l’intera regione. Nei giorni precedenti, gli Houthi – i ribelli yemeniti appoggiati dall’Iran – avevano intensificato i loro attacchi missilistici e con droni su Riad, in particolare sull’aeroporto internazionale King Khalid. La strage di sabato scorso, che ha causato ad ora 13 morti e oltre 300 feriti, è il più mortale sul territorio saudita in oltre un decennio.

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Il gesto di Ronaldo

Prima della partita, giocata allo stadio dell’Al Nassr nella capitale, Ronaldo è stato ripreso mentre baciava l’emblema saudita sulla maglia (palma e spade incrociate, simbolo nazionale). Poi, dopo il fischio finale ha chiesto ai tifosi una sciarpa con la bandiera saudita e se l’è messa sulle spalle durante i festeggiamenti per la vittoria, incitando i tifosi assieme a Mané con il classico ‘viking clap’, ovvero la coreografia che unisce grida e battiti di mani all’unisono, con un ritmo che accelera progressivamente. Tutto pubblicato sui propri social dal club, con una frase del 41enne attaccante: “Sono portoghese, ma appartengo al Regno dell’Arabia Saudita”.

Il gol n.981

L’Al Nassr ha dovuto fare i conti con un infortunio precoce a Coman nelle fasi iniziali della partita. Il francese ha accusato uno stiramento muscolare ed è stato sostituito da Ayman Yahya. Il primo gol della partita è arrivato da un passaggio all’indietro di un difensore, che Angelo ha finalizzato con facilità. Pochi minuti dopo è arrivato il momento di Cristiano. Un cross di Mané è stato controllato di petto da Ayman Yahya ma diventato un un assist che ha permesso a Ct7 di girarsi e calciare al volo il pallone in rete il 981° gol della sua carriera da professionista. Poi Forss ha segnato di testa, ma il gol è stato annullato per fuorigioco.

Nella ripresa un errore di Simakan ha permesso a Odilov di girarsi in area, controllare il pallone e battere Bento con facilità, al 65′ Iskanderov viene espulso e con l’uomo in più l’Al Nassr chiude i giochi grazie ad un autogol di Gofurov che supera il proprio portiere nel tentativo di allontanare un cross di Samu Costa.