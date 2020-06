Ronaldo, parla l'ex compagno di squadra: nuove voci sul suo futuro

L'ultima indiscrezione sul futuro di Cristiano Ronaldo arriva dagli Stati Uniti. Secondo un ex compagno di Nazionale del portoghese, Nani, il cinque volte Pallone d'Oro starebbe pianificando da tempo un futuro in Major League, il massimo campionato di calcio statunitense.

Secondo Nani, ex Manchester che ora milita agli Orlando City, in MLS, CR7 si sarebbe confidato con lui qualche tempo fa: "Mi ha detto che probabilmente finirà a giocare in America. Non è sicuro al 100%, ma c'è una possibilità che accada", sono le parole ai microfoni di ESPN.

La confessione di Ronaldo risalirebbe però a prima del suo trasferimento alla Juventus, con cui ha firmato due anni fa un contratto quadriennale fino al 2022 che fonti interne al suo entourage ribadiscono che è intenzionato a rispettare, a meno di colpi di scena.

Ronaldo infatti non ha fatto segreto in passato di essere affascinato dagli Stati Uniti e da un'avventura in MLS, lega cresciuta negli ultimi anni grazie a campioni come David Beckam, Wayne Rooney, Sebastian Giovinco, Andrea Pirlo e Zlatan Ibrahimovic.

Quella a stelle e strisce è solo l'ultima delle indiscrezioni su Ronaldo, accostato solo pochi giorni fa al Chelsea. A maggio era stata la volta del Paris Saint Germain, mentre durante la quarantena a Madeira erano rispuntate le voci di un ritorno al Real Madrid.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 19:26