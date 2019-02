Ronaldo preoccupa la Juve

Cristiano Ronaldo preoccupa la Juventus e i tifosi bianconeri.

Il portoghese ha riportato una botta alla caviglia sinistra nella gara contro il Bologna e nell'allenamento di oggi ha lavorato a parte insieme a Douglas costa.

Come si legge sul sito ufficiale della Juventus: "Dopo due giorni di riposo, di ritorno da Bologna, la Juve ha ripreso oggi ad allenarsi: la squadra ha iniziato ad affrontare i giorni che la separano dalla sfida di domenica sera a Napoli (ore 20.30). I bianconeri si sono ritrovati nel pomeriggio e, sotto un sole primaverile, hanno affrontato prima una fase atletica, per poi cominciare a lavorare con il pallone. Circolazione, sponde, gestione del possesso, conclusioni, ma anche gestione degli spazi e movimento: questi alcuni degli elementi sui quali la squadra ha focalizzato la sua attenzione, in una sessione molto intensa. Hanno lavorato a parte Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Per CR7 sono previsti controlli fra oggi e domani per una botta alla caviglia sinistra, rimediata nella gara di Bologna. Domani si torna in campo al mattino".

La presenza di Ronaldo nella gara contro il Napoli non sembra essere in discussione ma i prossimi controlli potrebbero approfondire i tempi di recupero.

Il portoghese è entrato da poco nel business dei capelli, investendo una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

L'attaccante della Juventus aprirà a Madrid il primo centro di trapianto della sua catena: il centro si appoggerà al gruppo portoghese Insparya, che è stato cofondatore dell'idea di CR7 e della fidanzata Georgina Rodriguez, che sarà una dei principali soci dell'investimento.

Il centro di Ronaldo sarà una grande clinica che impiegherà 150 professionisti in 18 camere, con l'intento di eseguire 18 trapianti di capelli al giorno. La punta portoghese investirà nei prossimi quattro anni circa 25 milioni di euro per vedere il business fiorire: "Oltre al calcio, sono appassionato di salute, tecnologia e ricerca, sono settori in cui ho voluto investire. Volevo che la prima clinica che prevede poi un'espansione internazionale del brand fosse situata a Madrid, una città in cui ho vissuto per molti anni", sono le dichiarazioni del cinque volte Pallone d'Oro riportate dai media spagnoli.



SPORTAL.IT | 27-02-2019 18:40