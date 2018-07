Ronaldo, presentazione stile hollywood: ecco quando e dove

I tifosi della Juventus sono in trepidazione per lo sbarco di Cristiano Ronaldo in Italia. L’acquisto del cinque volte Pallone d’Oro, impensabile neanche due settimane fa, è realtà e ora il popolo bianconero fa il conto alla rovescia per l’arrivo a Torino della stella portoghese e intanto assalta gli store del club campione d’Italia, facendo incetta di magliette, sciarpe e gadget vari.

Ronaldo in carne ed ossa sarà presentato nella giornata di lunedì 16 luglio, un vero e proprio Ronaldo-day con bagno di folla e show in stile hollywoodiano.

La giornata: CR7 dopo l’arrivo in mattinata a Caselle effettuerà le visite mediche al J Medical e terrà la classica conferenza stampa di presentazione. Il clou arriverà in serata: l’evento è in programma alle ore 21:00 all’Allianz Stadium, che inevitabilmente sarà tutto esaurito, e tanti tifosi resteranno fuori dallo stadio.

La Juve ha previsto un biglietto con costo d’ingresso simbolico che varia tra i 5,00 euro ed i 15,00 euro, con gadget ed omaggi vari inclusi con il costo d’ingresso, con agevolazioni per gli abbonati (avranno una sorta di prelazione) e con prenotazione anticipata sul sito.

Per la prima volta nella sua storia, l’Allianz Stadium verrà aperto per un solo giocatore. Si parla di spettacolari giochi di luce e sarà presente anche un deejay di fama internazionale, forse Giorgio Moroder. Dopo la festa, Ronaldo potrebbe ripartire subito per continuare le vacanze in Grecia, ma secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport avrebbe prenotato, in caso di evenienza, una suite in un lussuoso hotel di Torino.

“Sicuramente Cristiano Ronaldo è un giocatore che farà la differenza – ha detto Capello -, ma soprattutto è molto importante per il movimento calcistico italiano. Adesso qualche giocatore di quelli bravi potrà pensare di venire in Italia, quindi l’acquisto di Cristiano Ronaldo è geniale per la Juventus ma anche per tutto il resto. E’ un investimento che sicuramente avrà dei ritorni per la Juventus a livello economico, perché lui è una macchina che fa soldi e, se fa soldi lui, li fanno anche le società alle quali appartiene. Sotto questo aspetto ci saranno dei benefici sicuri. Per quanto riguarda il giocatore è uno che si è trasformato: da ala, da esterno, è diventato un centravanti vero, quindi alla Juventus, una squadra che spesso utilizza i cross, per lui sarà ancora più facile giocare da centravanti. Per quanto riguarda infine la forma fisica, l’attenzione che ha è incredibile, quindi anche sotto questo aspetto non ci saranno problemi. Bisogna fare i complimenti a Marotta e ad Andrea Agnelli perché questo è il colpo vero del calciomercato europeo e mondiale”.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 09:35