Ronaldo resta a casa: Juventus sotto esame

E’ la prima volta della Juventus senza Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse portoghese è stato squalificato per una giornata dopo l’espulsione rimediata a Valencia e non sarà quindi in campo contro lo Young Boys (fischio d’inizio alle 18.55). Allo Stadium la squadra di Allegri non può sbagliare: ha di fronte la formazione più debole del girone, d’obbligo i tre punti per dare continuità al colpaccio del ‘Mestalla’.

Il mister bianconero in conferenza stampa ha ammesso di essere curioso: “Aspetto di vedere la Juve senza Ronaldo. A Valencia eravamo in dieci. Per fortuna è stato squalificato per una sola giornata e quindi lo avremo all’Old Trafford. E’ anche vero che dopo il Napoli aveva bisogno di riposare”.

Sulla formazione che scenderà in campo: “Ho ancora qualche dubbio, soprattutto in mediana, dove non so se giocheremo a due o a tre. In attacco giocano Mandzukic e Dybala. Con Bernardeschi? Lui può fare diversi ruoli, ma questo non significa che debba giocare per forza. Giocherà anche Barzagli, che farà rifiatare Chiellini. Douglas Costa non è ancora recuperato, mentre Khedira potrebbe entrare a gara in corso di svolgimento”. Un’ultima battuta su Beppe Marotta, che è stato messo all’angolo: “Sono passati appena due giorni. Ovviamente c’è grande dispiace quando si interrompe un rapporto professionale, ma soprattutto umano. Fortunatamente giochiamo subito, di solito ci vuole un periodo di assestamento per un cambiamento del genere”. Gli svizzeri, intanto, hanno fatto sapere di non volere il ruolo di vittime predestinate. “Mi spiace anzi che non ci sia Ronaldo” ha detto il tecnico Seoane.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi; Mandzukic, Dybala. All. Allegri

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Wuthrich, Von Bergen, Benito; Sulejmani, Sanogo, Sow, Fassnacht; Ngamaleu, Hoarau. All. Seoane

SPORTAL.IT | 02-10-2018 08:15