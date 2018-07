'Ronaldo resta al Real': parola di... Ronaldo

“Ronaldo (Cristiano) non si muoverà dal Real Madrid”: parola di… Ronaldo (Luis Nazario de Lima), uno che con la ‘camiseta blanca’ ha scritto pagine indelebili di storia. Una vera e propria doccia gelata per tutti i tifosi della Juventus che, dopo gli incredibili sviluppi di mercato delle ultime ore, sono in fibrillazione per il possibile approdo sotto la Mole del cinque volte Pallone d’Oro. In Italia non si parla d’altro ma a riportare tutti con i piedi per terra ci ha pensato il ‘Fenomeno’: “Non so se andrà o meno alla Juventus, credo che però alla fine resterà al Real Madrid”, il lapidario commento dell’ex giocatore di Inter e Milan.

Nonostante le indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, secondo cui il portoghese starebbe addirittura cercando casa a Torino, il brasiliano continua ad avere forti dubbi: “Non ho parlato con lui, comunque non avrebbe problemi a giocare in serie A”, spiega al Mundo Deportivo. Quello italiano è un campionato assai complesso, ma CR7, in ogni caso, non avrebbe alcun problema ad adattarsi alla Serie A: “Di sicuro avrebbe meno spazi che nella Liga o in Premier ma la sua qualità gli farebbe superare senza problemi queste avversità – prosegue l’ex fuoriclasse brasiliano -. Cristiano sarà Cristiano a prescindere da dove giochi. Può giocare dove vuole, in qualsiasi club, farebbe sempre bene”.

Con la maglia dei Blancos, Cristiano Ronaldo ha collezionato una pioggia di record in carriera. Sono ben quattro le Champions League vinte dal portoghese, tre delle quali consecutive. Sono due i titoli di campione di Spagna ed altrettante le Coppe del Re alzate al cielo. Ancora più impressionanti, poi, i numeri dei gol realizzati con la ‘camiseta blanca’: 311 nelle 292 apparizioni in Liga. Fanno spavento anche le cifre in Champions League dove, con le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United e Real, ha totalizzato la bellezza di 120 reti in 153 presenze.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 04-07-2018 16:05