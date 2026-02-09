Ronaldo rischia multa record e maxisqualifica, l'Al Nassr pensa a Salah al suo posto

Se Cr7 dovesse continuare nello sciopero e saltare anche la gara di sabato ci saranno conseguenze salate, i sauditi attenti anche al mercato

Continua la telenovela Ronaldo in Saudi League. Il fuoriclasse portoghese ha saltato le ultime due partite dell’Al Nassr per protesta ritenendo che il Fondo di Investimento Pubblico dell’Arabia Saudita, che gestisce diversi club della Saudi Pro League (tra cui lo stesso Al-Nassr), non sia equo in materia di trasferimenti e per la rabbia di vedere i rivali dell’Al-Hilal di Inzaghi rafforzarsi sempre più con l’arrivo di Benzema, andato ad aggiungersi ai vari Theo Hernández, Rúben Neves e Malcom.

Ronaldo si sta allenando regolarmente

Nessuno sa con certezza quando la stella portoghese indosserà di nuovo la maglia dell’Al Nassr in una partita di campionato. Il giocatore continua a frequentare gli allenamenti dell’Al Nassr e partecipa con i suoi compagni di squadra alle sedute guidate da Jorge Jesus ma resta sul piede di guerra.

Multa e squalifica in vista

La ribellione di Cr7 però ha dato assai fastidio ai vertici della Saudi League che chiedono sanzioni esemplari: Ronaldo si è rifiutato di giocare nonostante non ci fossero problemi di salute o infortuni che glielo impedissero. Lo riporta l’agenzia di stampa Asharq Al Awsat , secondo cui la stessa lega saudita starebbe valutando sanzioni disciplinari e finanziarie per CR7 qualora dovesse reiterare il suo rifiuto di giocare. In arrivo una maxisqualifica ma anche una multa salatissima. Fosse anche una percentuale bassa del suo ingaggio stellare si tratterebbe di un’ammenda record.

Tifosi e compagni dalla parte di Ronaldo

Come si è visto nella recente partita casalinga dell’Al Nassr contro l’Al Ittihad , i tifosi sono dalla parte di Cristiano. Durante la partita hanno mostrato cartelli con il numero 7; hanno cantato il nome di Cristiano e persino il suo compagno di squadra Angelo ha festeggiato il gol del 2-0 nello stesso modo in cui fa la stella portoghese. È chiaro che il club è dalla parte del giocatore in questa battaglia . L’allenatore Jorge Jesus si è rifiutato di parlare con la stampa per la terza volta consecutiva, nonostante la sanzione pecuniaria.

Ora però viene il bello: torna la Champions League Elite 2 (la competizione continentale di secondo livello in Asia) con l’Al Nassr che giocherà l’andata degli ottavi di finale contro l’Arkadag del Turkmenistan. Finora, l’attaccante portoghese ha giocato una sola partita nel torneo, nello stadio di casa il 24 dicembre. E’ possibile che Cristiano si rechi in Turkmenistan per giocare di nuovo a riprova che si rifiuta di giocare nella competizione saudita ma non in quelle asiatiche con il suo club.

Ipotesi Salah all’Al Nassr

La prossima partita di campionato è in programma è sabato 14 febbraio alle 18:30, quando l’Al Nassr farà visita all’Al Fateh. Se Cristiano Ronaldo non sarà convocato, la sfida si verificherà per la terza volta consecutiva con tutte le conseguenze del caso. In attesa di sapere quando Ronaldo tornerà il Mirror ipotizza la possibilità che Mo Salah , accostato in passato al calcio saudita, possa essere il suo sostituto nella squadra allenata dal portoghese Jorge Jesus.

L’Al-Nassr triplicherebbe lo stipendio di Salah , che attualmente ammonta a 400.000 sterline a settimana al Liverpool (circa 24 milioni di euro all’anno). Il nazionale egiziano si è messo alle spalle la controversia con l’allenatore del Liverpool Arne Slot e ha giocato da titolare tutte e cinque le partite per cui è stato disponibile dal suo ritorno dalla Coppa d’Africa. Tuttavia, la sua età (33 anni) e, soprattutto, il fatto che il suo contratto scada a giugno 2027 aprono le porte alla possibilità che uno dei sogni più rosei dell’Arabia possa finalmente avverarsi.