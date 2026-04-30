Ronaldo risponde a Inzaghi: festa con danza araba tra quota 1000 gol vicina e lo sfottò di Demiral

Il portoghese protagonista assoluto nel 2-0 dell’Al Nassr sull’Al Ahli, il titolo ai danni dell’AlHilal dell’ex tecnico nerazzurro è a un passo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Gol, festa e polemiche nella sera che avvicina Cristiano Ronaldo al primo titolo importante in Arabia e a quel record dei 1000 gol ch è diventato un obiettivo e un’ossessione. L’Al Nassr batte 2-0 l’Al Ahli e risponde a Inzaghi che si era illuso di sognare ancora la rimonta dopo il successo di ieri, il portoghese segna il suo gol n.970 portandosi a -30 da quota mille ma deve incassare lo sfottò di un avversario, vecchia conoscenza del calcio italiano, e di un tifoso.

Il ballo arabo di Ronaldo

Cr7 è stato tra i migliori in campo ed ha praticamente consegnato il titolo di campione in Saudi League all’Al Nassr. Contro i campioni d’Asia dell’Al Ahli la gara è rimasta bloccata per due terzi, poi al 30′ della ripresa su angolo di Joao Felix ecco il colpo di testa vincente di Ronaldo che salta più alto di tutti nell’area affollata e segna l’1-0. Gol n.27 per lui su 32 partite nella stagione in corso. Cristiano ha segnato 126 gol con il club arabo, oltre a quelli già segnati con Sporting Portogallo (5), Real Madrid (450), Juventus (101), Manchester United (145) e la nazionale portoghese (143). Lionel Messi, invece, lo sta inseguendo con 905 gol dal suo bottino con Barcellona (672), Paris Saint-Germain (32), Inter Miami (85) e la Nazionale argentina (116). Dopo la rete il portoghese ha festeggiato con una danza araba, si è messo un agal (il copricapo musulmano per eccellenza, col doppio cordone che si usa per enere la kufiya, una sciarpa tradizionale araba) ed ha ballato assieme ai compagni.

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La provocazione di Demiral

Prima del fischio finale il raddoppio siglato da Kingsley Coman. Con questo risultato L’Al Nassr, al ventesimo successo di fila, vola a +8 sull’Al Hilal di Inzaghi e Benzema con una partita in meno a 5 giornate dalla conclusione del torneo. Il finale però ha riservato una polemica: una delle immagini che rimarranno impresse nella memoria è quella di Merih Demiral , giocatore della squadra ospite, che ha tirato fuori la medaglia di vincitore della Champions League e l’ha mostrata ai tifosi avversari e a Ronaldo. Il difensore turco, ex Juve e Atalanta, in seguito ha pubblicato le immagini sui suoi social media con il messaggio: “Per la prima volta, c’è una medaglia della Champions League nel loro stadio”. Un vero sfottò per Cr7.

La risposta di Cr7

Anche durante l’intervista a Ronaldo in diretta tv a fine gara, un tifoso dell’Al Ahli presente all’Alawwal Park ha ricordato a Cristiano i due titoli consecutivi di Champions League vinti dai “reali”, che si sono laureati campioni sabato scorso dopo aver sconfitto i giapponesi del Machida in finale (1-0). Secca la replica dell’attaccante che, con un ampio sorriso, gli ha ricordato le coppe dalle grandi orecchie vinte in Europa: “Ho cinque titoli di Champions League!”. Pochi istanti prima, era scoppiata una rissa di grandi proporzioni, in cui la stella portoghese si era inizialmente trovata al centro, per poi cercare di tenersi in disparte.