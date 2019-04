Ronaldo risponde a Nainggolan: la Juve fa un dispetto all'Inter

Non ci sono le polemiche della scorsa stagione e pure il risultato è diverso. Un anno dopo la gara dei veleni che decise di fatto lo scudetto 2018, Inter e Juventus tornano di fronte a San Siro per un 1-1 che sta più stretto ai nerazzurri e che appaga i bianconeri già campioni d’Italia da una settimana.

A ringraziare per il risultato sono anche Roma, Milan, Atalanta, Torino e Lazio, le altre squadre in lizza per un posto in Champions insieme a quella di Spalletti, anche se il margine dei nerazzurri sulla concorrenza resta ancora rassicurante.

Gara a due volti. Inter straripante nel primo tempo e subito avanti grazie alla prodezza di Nainggolan, un destro al volo da 35 metri che incenerisce Szczesny dopo otto minuti. Il portiere polacco sarà però poi determinante in più occasioni in una prima frazione nella quale la Juve soffrirà il pressing e le superiori motivazioni degli avversari. Giropalla troppo lento quello della squadra di Allegri, con poche idee e in difficoltà sul piano fisico, ma salvata dal proprio portiere sulle occasioni di de Vrij e Icardi, quest’ultimo in campo a sorpresa dall’inizio in luogo di Martinez. Gara generosa quella dell’argentino, ma con pochi squilli: al momento del cambio nel finale con il connazionale, fischi misti ad applausi.

Il mancato colpo del ko costa però caro all’Inter, perché dallo spogliatoio rientra una Juventus più determinata. Allegri, che aveva iniziato con la difesa a tre con Emre Can terzo di destra, torna alla difesa a quattro e trae giovamento dall’ingresso di Spinazzola al posto di Alex Sandro. L’ex Atalanta dà vivacità alla manovra e tutta la squadra cambia passo. Il tempo per l’illusione ottica del raddoppio di Perisic e per l’ingresso di Kean, poi al 17’ Ronaldo gela San Siro con una conclusione chirurgica dopo uno scambio con Pjanic. La Juventus sembra poter continuare a spingere, ma il finale, pur equilibrato, vedrà la Juventus più vicina al colpaccio con Emre Can e il giovanissimo Matheus Pereira, al debutto.

SPORTAL.IT | 27-04-2019 22:35