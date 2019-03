Ronaldo, ritorno a Torino... via Barcellona

Appena due giorni dopo la grande paura vissuta in Nazionale Cristiano Ronaldo è tornato a Torino.

L’attaccante portoghese, infortunatosi nel primo tempo della partita contro la Serbia, la prima di qualificazione ad Euro 2020, è sbarcato all'aeroporto di Caselle poco dopo le 20.30.

Volto sereno e rilassato, CR7 si è pure intrattenuto con un tifoso, autografandogli la maglietta, ma il giorno della verità sarà giovedì, quando il numero 7 bianconero sarà sottoposto agli accertamenti previsti dopo la prima diagnosi, che ha parlato di una lesione muscolare di modesta entità ai flessori della coscia destra.

Prima di tornare in Italia Ronaldo ha fatto un breve passaggio a Barcellona: non ci sono notizie se la visita in Catalogna sia stata legata a motivi personali o per effettuare altri accertamenti.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 22:05