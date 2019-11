Ronaldo-Sarri, scoppia la pace

Dopo aver saltato la partita contro l’Atalanta per precauzione visto il protrarsi del fastidio al ginocchio che l’ha condizionato nelle ultime settimane, senza però impedirgli di dare spettacolo con la propria Nazionale, Cristiano Ronaldo è pronto a tornare a disposizione di Maurizio Sarri per la partita contro l’Atletico Madrid, penultima gara della fase a gironi di Champions League che, in caso di successo, può regalare ai bianconeri la certezza del primo posto finale.

Sarri sembra deciso ad escludere dalla formazione titolare uno tra Dybala e Higuain, protagonisti assoluti delle ultime partite, proprio per far spazio a Ronaldo.

In tal senso non è passato inosservato il fitto dialogo che CR7 ha avuto proprio con Sarri al centro del campo durante l’allenamento della vigilia della gara contro i Colchoneros, dopo la conferenza stampa tenuta dall'ex allenaotre del Napoli.

Una scelta forse a favore di telecamere per cancellare le polemiche seguite alla delusione di Ronaldo dopo la sostituzione subita contro il Milan, ma il caso sembra definitivamente chiuso.



SPORTAL.IT | 25-11-2019 21:05